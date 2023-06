Wagner: Φωτιά σε δεξαμενή πετρελαίου στο Βορονέζ – Αναφορές για μάχες με τον ρωσικό στρατό BINTEO

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δεξαμενή πετρελαίου στο Βορονέζ της Ρωσίας, περιοχή στην οποία η Wagner ελέγχει στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Οι ίδιες οι ρωσικές αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα πως η Wagner έχει καταλάβει ορισμένες εγκαταστάσεις στο Βορονέζ.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν έχει σαφές εάν η Wagner έβαλε τη φωτιά, εάν προκλήθηκε λόγω κάποιας μάχης ή εάν υπάρχει κάποια άλλη αιτία.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Νωρίτερα ο περιφερειάρχης του Βορονέζ δήλωσε πως ο ρωσικός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις “μάχης”στο πλαίσιο του καθεστώτος αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που επιβλήθηκε, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μετά την ένοπλη ανταρσία της οργάνωσης μισθοφόρων Wagner.

“Στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στο έδαφος της περιφέρειας Βορονέζ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες επιχειρήσεων και μάχης”, διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειάρχης της Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Oil depot on fire in Voronezh, local Telegram channels report.

Eyewitnesses have shared footage which shows a column of black smoke with Novaya-Europe.

It’s unclear whether the fire is related to the PMC Wagner’s rebellion.

Video: Novaya-Europehttps://t.co/4VQKuxxSCh pic.twitter.com/NzMMb27UYU

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) June 24, 2023