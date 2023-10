Welcome to UP 2023: Πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών στο Καρναβαλικό Εργαστήρι

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών «Welcome to UP 2023» (18, 19, 20, 21, 22/10/2023), από αύριο και μέχρι την Κυριακή πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών θα επισκεφτούν το Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων. Εκεί θα έχουν σύντομη ξενάγηση από τους καλλιτέχνες-κατασκευαστές που εργάζονται σε αυτό.

Το Καρναβαλικό Εργαστήρι στο Πετρωτό θα είναι μια από τις στάσεις του ανοιχτού λεωφορείου κατά τη διαδρομή «Magic Bus Patras Tour» μέσω της οποίας οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν την Πάτρα και τα εμβληματικά της σύγχρονα σημεία εν κινήσει, μέσα από διαδρομές με πούλμαν (λεωφορεία με ανοιχτή οροφή), αλλά και να ξεναγηθούν σε αυτά.

Ώρες διαδρομών:

Πέμπτη 19/10: 12.00-18.30

Παρασκευή 20/10: 10.00-18.30

Σάββατο 21/10: 10.00-18.30

Κυριακή 22/10: 10.00-18.30

Η επίσκεψη-ξενάγηση στο Καρναβαλικό Εργαστήρι αποτελεί, μαζί με τους άλλους προορισμούς, ευκαιρία να γνωρίσουν οι φοιτητές ολόπλευρα την πόλη που τους υποδέχεται και στην οποία θα περάσουν τα φοιτητικά τους χρόνια. Σε μια πόλη όπου το Καρναβάλι, η αγαπημένη γιορτή της φοιτητικής νεολαίας θα έχει τον δικό του σημαντικό ρόλο στην παραμονή τους.

Παράλληλα το καρναβαλικό περίπτερο της ΚΕΔΗΠ στην πλατεία Τριών Συμμάχων από το προηγούμενο Σάββατο μέχρι την ερχόμενη Κυριακή έχει παραχωρηθεί για τις ανάγκες προβολής του Welcome to UP». Το περίπτερο έχει προσαρμοστεί και «ντυθεί» στις όψεις του με τα χρώματα του Welcome to UP και με την προσθήκη δύο μπάνερ αποτελεί σημείο προωθητικού υλικού προβολής του φεστιβάλ. Για τον σκοπό αυτό η λειτουργία του έχει επεκταθεί καθημερινά έως την Κυριακή τις ώρες 17.00-21.00 όπου παράλληλα στους επισκέπτες θα πωλούνται αναμνηστικά του Πατρινού Καρναβαλιού.

Εξάλλου ο Δήμος Πατρέων για τις ανάγκες προβολής και προώθησης υλικού του φεστιβάλ έχει παραχωρήσει και δεύτερο περίπτερο στην πλατεία Γεωργίου Α΄.

Το «Welcome to UP» αποτελεί μία πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και τη συνεργασία του Δήμου της Πάτρας και των Δήμων Αγρινίου και Μεσολογγίου.