Πάτρα – «Welcome to UP 2023»: «Βούλιαξε» η Πλατεία Γεωργίου από φοιτητές «στον ρυθμό» των Πυξ Λαξ ΦΩΤΟ

Γιορτινές είναι οι τελευταίες ημέρες στην πόλη της Πάτρας, καθώς πραγματοποιείται το Welcome to UP 2023, το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Απόψε η κεντρική Πλατεία Γεωργίου γέμισε από “φρέσκο αίμα” και νέους φοιτητές σε μια ακόμη βραδιά διασκέδασης με πολύ χορό παλμό και πολλές δεκάδες χαμόγελα.

Ξεκίνησε η μουσική βραδιά, η μεγάλη συναυλία των Πυξ Λαξ με ελεύθερη είσοδο, με δεκάδες φοιτητές κι όχι μόνο να έχουν ήδη συγκεντρωθεί για… το “μεγάλο πάρτυ”!

Να υπενθυμίσουμε πως μια εκ των δράσεων, ήταν και το πάρτυ με DJs που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Πάρκο της Ειρήνης, με τους πρωτοετείς να… μπαίνουν στον ρυθμό της ηλεκτρονικής μουσικής και να απολαύσουν μια βραδιά γεμάτη μουσική και με διάθεση που… “χτύπησε κόκκινο”.

