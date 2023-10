Welcome to UP 2023: Το κέφι χτύπησε κόκκινο στο Πάρκο της Ειρήνης – ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Μέρες γιορτής αυτές για την Πάτρα καθώς πραγματοποιείται το Welcome to UP 2023 και η Παρασκευή ήταν μία μέρα γεμάτη με μουσική και διασκέδαση.

Μία από τις δράσεις ήταν και το πάρτυ με DJs που πραγματοποίηθηκε το βράδυ στο Πάρκο της Ειρήνης. Εκεί οι πρωτοετείς φοιτητές είχαν την ευκαιρία να χορέψουν κάτω από τους ήχους της ηλεκτρονικής μουσικής. Λίγο πριν μπουν για τα καλά στην πανεπιστημιακή καθημερινότητα, οι νέοι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να χορέψουν αφήνοντας για λίγο στην άκρη πανεπιστημιακά έδρανα και μαθήματα.