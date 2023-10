Το Welcome to UP 2023 «απογειώνεται» με ΠΥΞ ΛΑΞ στην πλατεία Γεωργίου- Το σημερινό πρόγραμμα

Σήμερα, Σάββατο 21 Οκτωβρίου είναι η μέρα …απογείωσης του Welcome to UP! Το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατεβαίνει στην «καρδιά» της Πάτρας, με μια μεγάλη συναυλία των Πυξ Λαξ με ελεύθερη είσοδο και «αναστατώνει» με μουσική την πόλη.

Το ραντεβού με τους θρυλικούς πρωταγωνιστές της ελληνικής ροκ έχει δοθεί για τις 9 σήμερα, Σάββατο το βράδυ στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας. Το συγκρότημα που ενσαρκώνει την ενωτική δύναμη της μουσικής, τον κοινωνικό της χαρακτήρα και βάζει φωτιά στα συναισθήματα, θα είναι κοντά μας για μια συναυλία που θα φτάσει το «κοντέρ» της διασκέδασης στο… τέρμα.

Ακμαίοι και ανθεκτικοί, οι Πυξ Λαξ εκφράζουν το κλασικό, το διαχρονικό, αυτό που δε χάνεται, που δεν ξεχνιέται, που δε σβήνει από το πέρασμα του εφήμερου. Οι στίχοι και οι μουσικές τους διακρίνονται όχι μόνο για τη μελωδικότητά τους αλλά και για την οικουμενικότητά τους.

Την ίδια μέρα, το Welcome to UP 2023 προτείνει επίσης, περιπάτους, ξεναγήσεις, ταινίες και Performance.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 21 Οκτωβρίου έχει ως εξής:

09.00 – 18.00 Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης

10.00 – 18.30 Magic Bus Patras Tour

11.00 – 13.00 Περίπατος & Ξενάγηση στο Κέντρο της Πόλης με τον Ξενοφώντα Παπαευθυμίου

12.00 – 14.00 Περίπατος & Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 18.00 Ραδιοφωνική Εκπομπή του UP fm από το stage στο Πάρκο της Ειρήνης

16.30 – 17.30 Υπαίθρια Yoga

19.00 – 20.30 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο Πάρκο της Ειρήνης

21.00 Χαιρετισμός Πρύτανη στην Πλατεία Γεωργίου

21.00 Συναυλία με τους Πυξ Λαξ στην Πλατεία Γεωργίου

ΑΓΡΙΝΙΟ

20.00 «Ανοδική πτώση» Performance για τις γυναίκες που βίωσαν και βιώνουν βία από την Ομάδα «Ορμήτες», στον Θερινό Κινηματογράφο Αγρινίου «Ελληνίς»

Το «Welcome to UP 2023», διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.