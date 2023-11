Welcome to UP 2023: Όλα όσα ζήσαμε για 5 ημέρες σε 3 πόλεις, καλωσορίζοντας 5.385 πρωτοετείς φοιτητές – BINTEO

Welcome to UP 2023: Πέντε ημέρες, 2 νομοί, 3 πόλεις, 7 συναυλίες, 5.385 πρωτοετείς, 30.237 φοιτητές και χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες.

Τα αριθμητικά στοιχεία του «Welcome to UP 2023», λύνουν την εξίσωση της επιτυχίας του θεσμού που ήρθε για να μείνει καθιστώντας την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας προορισμό της νεολαίας για τον μήνα Οκτώβριο!

Γνώση, διασκέδαση, δημιουργία, συνεργασία, έμπνευση, διάλογος, δικτύωση και φαντασία, όλα σε ταχύτητες … UP, συνέθεσαν το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών που απογείωσε όσους δήλωσαν «παρών» στο πολύχρωμο στερέωμά του.

Ο δεύτερος χρόνος του καινοτόμου για τα Ελληνικά δεδομένα Φεστιβάλ που φέρνει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας στην πρωτοπορία και γίνεται σημείο αναφοράς για φοιτητές, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, φορείς, καλλιτέχνες, ομάδες και δράσεις, επιχειρήσεις και πολίτες, υπήρξε η απόδειξη ότι ο θεσμός που γεννήθηκε το 2022, μπορεί να ξεπερνά κάθε χρόνο τον εαυτό του όχι με βήματα αλλά με… άλματα.

Δείτε όλο το «Welcome to UP 2023» μέσα σε 3.20 λεπτά, σε ένα απολαυστικό βίντεο:

Οι δράσεις που χαράχτηκαν στη μνήμη μας, οι εικόνες που μας εντυπωσίασαν, οι στιγμές που ήδη νοσταλγούμε, οι μικροί και οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, όλα είναι εδώ και μας προετοιμάζουν για το Welcome to Up 2024!

Το «Welcome to UP 2023», διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια των δράσεων της Επιτροπής Υλοποίησης Διασύνδεσης Πανεπιστημίου με Πόλη – Περιφέρεια, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.

Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ, στο site του Welcome, welcometoup.upatras.gr