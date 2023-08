Υιοθέτησε τη bold τάση η Κλέλια Ανδριολάτου – ΦΩΤΟ

Εμπνευση για ένα πολύ stylish και ενημερωμένο σύνολο μας έδωσε η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία κατάγεται από την Ηλεία και συγκεκριμένα από το Κατακολο.

Η «μούσα» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη έδωσε το παρών στο Mediterranean Film Festival στη Μάλτα, όπου και εντυπωσίασε με το σύνολό της, δίνοντάς μας μία fashionable ιδέα.

Η εντυπωσιακή Κλέλια φόρεσε ένα maxi one shoulder φόρεμα, με cut out στην περιοχή της κοιλιάς και 3D flower, το οποίο συνδύασε με glam κοσμήματα και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με clutch σε lime απόχρωση, δίνοντας έτσι μία επίκαιρη color splash νότα στο look της.