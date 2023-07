Υποβρύχιο Τιτάνας: Έπεσε «σαν να ήταν πέτρα και χωρίς κανένα έλεγχο»

Συγκλόνισε η τραγωδία στο ναυάγιο του Τιτανικού, που συνεθλίβη το υποβρύχιο Titan, που έχασαν τη ζωή τους όλοι οi επιβάτες.

Οι επιβάτες του μοιραίου υποβρυχίου Titan, που συνεθλίβη κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, γνώριζαν την επικείμενη καταστροφή ένα λεπτό πριν από την «ενδόρρηξη» που τους οδήγησε στον θάνατο.

Σύμφωνα με τη DailyMail, ο Ισπανός εμπειρογνώμονας José Luis Martín υποστήριξε ότι το υποβρύχιο της OceanGate έχασε την σταθερότητά του λόγω ηλεκτρικής βλάβης, η οποία το άφησε χωρίς σύστημα πρόωσης, με συνέπεια να «πέσει» προς τον πυθμένα της θάλασσας «σαν βέλος» και με το φινιστρίνι του στραμμένο προς τα κάτω.

Επίσης εκτίμησε, ότι το υποβρύχιο ενώ βρισκόταν σε σε βάθος περίπου 5.600 ποδιών (1.700 μέτρα), έκανε “ελεύθερη πτώση”. Έπεσε σαν «σαν να ήταν πέτρα και χωρίς κανένα έλεγχο» για περίπου 3.000 πόδια, μέχρι που στα 8.600 πόδια «έσκασε σαν μπαλόνι» λόγω της ταχύτατα μεταβαλλόμενης πίεσης.

Ο Ισπανός εμπειρογνώμονας ανέφερε ότι οι πέντε επιβάτες ήταν στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο μέσα στο απόλυτο σκοτάδι καθ’ όλη τη διάρκεια της πτώσης αυτής, η οποία είχε διάρκεια από 48 έως 71 δευτερόλεπτα.

«Όταν το υποβρύχιο έφτασε στα 1.700 μέτρα, υπήρξε κάποια ηλεκτρική βλάβη. Έμεινε χωρίς κινητήρα και χωρίς σύστημα πρόωσης. Τότε ήταν που έχασε την επικοινωνία με το Polar Prince», σημείωσε ο José Luis Martín στην εφημερίδα της Ισπανία, Nius.

Υπέθεσε ακόμη ότι η έλλειψη πρόωσης είχε ως αποτέλεσμα το υποβρύχιο να χάσει σταθερότητά του και να αρχίσει να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα προς τον βυθό της θάλασσας. «Το Titan άλλαξε θέση και άρχισε να πέφτει κάθετα προς τα κάτω, λόγω και των 400 κιλών των επιβατών που είχαν στοιβαχτεί στο φινιστρίνι» πρόσθεσε.

«Φανταστείτε την φρίκη, τον φόβο και την αγωνία. Πρέπει να ήταν σαν ταινία τρόμου. Λόγω του βάθους και της έλλειψης τόσο φυσικού φωτός όσο και ηλεκτρικού ρεύματος, η ομάδα θα βρισκόταν σε απόλυτο σκοτάδι, καθώς βυθιζόταν προς τον πυθμένα του Ατλαντικού.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα συνειδητοποίησαν τα πάντα. Είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τι βίωσαν εκείνες τις στιγμές. Μετά από αυτά τα 48 δευτερόλεπτα, ή 71 δευτερόλεπτα, ήρθε η ενδόρρηξη και ο ακαριαίος θάνατος τους».

