1.190 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα – Σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής για το κράνος

Η καμπάνια «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους» συνεχίστηκε με εντατικούς ελέγχους στη Δυτική Ελλάδα, όπου μέσα σε μία εβδομάδα η ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε 90 παραβάσεις σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων και Ε.Π.Η.Ο. Οι αυστηρές κυρώσεις του νέου Κ.Ο.Κ. βρίσκονται πλέον σε πλήρη εφαρμογή.

1.190 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα - Σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής για το κράνος
19 Νοέ. 2025 11:00
Pelop News

Εντατικούς ελέγχους πραγματοποίησαν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την 20η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Ειδικότερα, στην Δυτική Ελλάδα, από 10-11-2025 μέχρι και 16-11-2025, πραγματοποιήθηκαν -1.190- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν -90- παραβάσεις, από τις οποίες -64- παραβάσεις σε οδηγούς, καθώς και -26- παραβάσεις σε επιβάτες.

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

  • -350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).
  • -350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
  • -30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:17 Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: «13.000 συλλήψεις το 2025 – Συνεχίζουμε τη μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας»
12:11 «Φυτώριο–μαμούθ» στην Πάτρα – Το παρασκήνιο της υπόθεσης: Πώς στήθηκε το κύκλωμα καλλιέργειας και τι βρήκε η Αστυνομία σε εξοπλισμό και οπλισμό ΦΩΤΟ
12:08 Η μεγάλη κομπίνα σε όλη την Ευρώπη με κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, στην Ελλάδα βρέθηκαν 231! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
12:07 Ανθεκτικές οι ελληνικές επιχειρήσεις στις εξαγωγές παρά τους δασμούς
12:00 Αποκαλυπτική έρευνα για τις πολύτεκνες οικογένειες: Το 97% δεν νιώθει την κρατική στήριξη
11:57 «Ο Τζέφρι είχε σίγουρα στοιχεία για τον Τραμπ» βόμβες από τον Μάρκ Επστάιν
11:56 «Όπως με έβαλα, έτσι και με βγάζω»: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διαμαντής Καραναστάσης με κείμενο-καταπέλτη
11:55 Τι αποκάλυψε η Χρηστίδου για την εξωτερική της εμφάνιση
11:53 Πλειστηριασμοί «σοκ» για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο: Τρία ακίνητα για χρέος μόλις 10.000 ευρώ!
11:50 Μποντιρόγκα: Από τον Μητσοτάκη στον Βρούτση! ΦΩΤΟ
11:49 Σπουδαία διάκριση για τον Απ. Γεωργαρά στις ΗΠΑ
11:46 Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών
11:43 «Το σεντούκι της γιαγιάς»: Χριστουγεννιάτικη οικογενειακή παράσταση στο Royal Theater Patras με μηνύματα και μαγεία
11:40 Στοκχόλμη: Η πόλη ανάμεσα στις γέφυρες, τι να δείτε
11:39 «Εγώ τραγουδάω! Eγώ τον ξέρω μια χαρά. Δεν ζητάω από τον κόσμο το ποινικό μητρώο του»! Ο Αδαμαντίδης για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης
11:37 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαγκιές, φωνές και διακοπή – Η κατάθεση Τζεδάκη άναψε φωτιές σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
11:34 Σημάδια ανάκαμψης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μικρή άνοδο του ΓΔ
11:30 Πλεύρης: Πρωτοβουλία Ελλάδας–Γερμανίας για κέντρο επιστροφών μεταναστών σε αφρικανική χώρα
11:27 Η Λίλα Κονομάρα παρουσιάζει στην Πάτρα το νέο της βιβλίο «Μια τρίχα που γίνεται άλογο»
11:24 Μονομαχίες για τις γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ για το πρωτάθλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ