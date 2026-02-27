«100 Χρόνια Τρέλας» στο Θέατρο Μπάρρυ – Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας φωτίζει τους «ωραίους τρελούς» της πόλης

Μια παράσταση αφιερωμένη στις ξεχασμένες, ιδιόρρυθμες μορφές της παλιάς Πάτρας ανεβαίνει από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και την ΑΜΚΕ Σπινθήρας, βασισμένη στο βιβλίο του Νίκου Ε. Πολίτη «Οι ωραίοι τρελοί της Πάτρας».

27 Φεβ. 2026 14:08
Pelop News

Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας σε συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Σπινθήρας» παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «100 Χρόνια Τρέλας», σε σκηνοθεσία Μίλτου Νίκα, βασισμένη στο βιβλίο του Νίκου Ε. Πολίτη «Οι ωραίοι τρελοί της Πάτρας».

Το έργο εστιάζει σε πρόσωπα που έζησαν στο περιθώριο της πόλης από τα μέσα του 19ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα, ανθρώπους που χαρακτηρίστηκαν «ιδιόρρυθμοι» ή «τρελοί», αλλά άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην κοινωνική και πολιτιστική ιστορία της Πάτρας.

Με χιούμορ αλλά και ευαισθησία, η παράσταση επιχειρεί να αναδείξει την αθέατη πλευρά αυτών των μορφών, ανοίγοντας έναν διάλογο γύρω από τη διαφορετικότητα, τα όρια της «κανονικότητας» και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει το διαφορετικό.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Νίκος Ε. Πολίτης
Θεατρική διασκευή – Σκηνοθεσία – Επιμέλεια μουσικής & εικόνων: Μίλτος Νίκας
Σκηνικά: Πηνελόπη Χατζή
Σχεδιασμός φωτισμών: Γιάννης Αναστασόπουλος

Παίζουν οι ηθοποιοί: Διονύσης Βούλτσος, Βασίλης Κόκκαλης, Κατερίνα Κολλυροπούλου.

Πληροφορίες παραστάσεων

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στις 21:00, στο Θέατρο Μπάρρυ (Σανταρόζα 7 και Καρόλου, Πάτρα).

Οι παραστάσεις θα δίνονται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και κάθε Κυριακή στις 20:00, έως και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026.

Τιμές εισιτηρίων:
Γενική είσοδος: 12 ευρώ
Φοιτητές, μαθητές, άνω των 65 ετών και ομαδικά: 8 ευρώ
ΑμεΑ, συνοδοί και άνεργοι: 5 ευρώ.

