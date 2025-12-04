112 και στη Λακωνία: Μήνυμα στους κατοίκους του Ευρώτα για περιορισμό μετακινήσεων λόγω έντονης κακοκαιρίας

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν τη Λακωνία οδήγησαν σε νέα ειδοποίηση από τον μηχανισμό 112 προς τους κατοίκους του δήμου Ευρώτα, καλώντας τους να αποφύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση και να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο πριν, εστάλη νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του δήμου Ευρώτα στη Λακωνία, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή.

Το μήνυμα, που εκδόθηκε από την Πολιτική Προστασία, ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο στις απολύτως απαραίτητες και να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των Αρχών, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει τη Λακωνία, δημιουργώντας ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και καταπτώσεις, με τις υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



