112 και στη Λακωνία: Μήνυμα στους κατοίκους του Ευρώτα για περιορισμό μετακινήσεων λόγω έντονης κακοκαιρίας

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής του Ευρώτα στη Λακωνία, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις δημιουργούν κινδύνους και απαιτούν περιορισμό των μετακινήσεων στα απολύτως απαραίτητα.

04 Δεκ. 2025 13:13
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν τη Λακωνία οδήγησαν σε νέα ειδοποίηση από τον μηχανισμό 112 προς τους κατοίκους του δήμου Ευρώτα, καλώντας τους να αποφύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση και να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο πριν, εστάλη νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του δήμου Ευρώτα στη Λακωνία, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή.

Το μήνυμα, που εκδόθηκε από την Πολιτική Προστασία, ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο στις απολύτως απαραίτητες και να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των Αρχών, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει τη Λακωνία, δημιουργώντας ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και καταπτώσεις, με τις υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

