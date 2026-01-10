Πάτρα: 114 μαθητές στοιβάζονται και οι χώροι ρημάζουν

Η ασυνεννοησία, η αναποφασιστικότητα και η απραξία των εμπλεκομένων στοιβάζουν 114 μαθητές με αναπηρία σε κτίριο ελάχιστων τετραγωνικών και κρατούν κλειδωμένο να ρημάζει τον πρώτο όροφο του ίδιου κτιρίου.

Πρόκειται για το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Αχαΐας, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί υπό άθλιες συνθήκες. Το δεύτερο δε Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο της Πάτρας στεγάζεται σε δύο διαφορετικά κτίρια. Για ανεπίτρεπτες καταστάσεις κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καθηγητών Ελλάδας (ΟΛΜΕ) Θεόδωρος Τσούχλος, ο οποίος επισκέφτηκε χθες τις δύο σχολικές μονάδες της πόλης μας.

«Δυστυχώς είχα έρθει πριν από πέντε χρόνια για να δω τις συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται οι συνάδελφοί μου να διδάξουν. Δυστυχώς πέντε χρόνια μετά δεν έχει αλλάξει τίποτα» δήλωσε στην «Π» ο κ. Τσούχλος, προσθέτοντας:

«Με προβληματίζει αυτή η δυσανεξία. Είναι δυνατόν ένας ολόκληρος όροφος να παραμένει κλειδωμένος και από κάτω να είναι τόσοι μαθητές με αναπηρίες; Πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθούν το ίδρυμα Κωφών και Βαρήκοων, στο οποίο ανήκει το κτίριο και ο Δήμος Πατρέων, ώστε να γίνει η παραχώρηση του χώρου;».

Οπως έχει αναδείξει η «Π», δεν έχει εξασφαλιστεί κατάλληλος χώρος για τη στέγασή του ΕΕΕΕΚ από το 2002 που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα.

Πριν από μερικά χρόνια αποφασίστηκε η προσωρινή φιλοξενία του σε ένα από τα κτίρια που περιλαμβάνει το συγκρότημα του Ιδρύματος Κωφών και Βαρήκοων στην περιοχή των Μποζαϊτίκων. Οχι μόνο η προσωρινότητα τείνει να γίνει μόνιμη, στο κτίριο αυτό, παρότι υπάρχουν πολλοί κενοί χώροι, δεν διατίθενται για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των 114 μαθητών με αναπηρία.

«Αυτό που συμβαίνει είναι παράλογο. Παραμένει κλειδωμένος ένας όροφος, το κτίριο είναι σε πλήρη εγκατάλειψη, φθορές παντού, το προαύλιο όταν βρέχει γίνεται λίμνη και πολλά άλλα που δεν περιποιούν τιμή για κανέναν» σημειώνει ο κ. Τσούχλος και εξηγεί:

«Το σχολείο αυτό έχει 75 εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, βοηθητικό και άλλο προσωπικό, οι οποίοι κάνουν ηρωική προσπάθεια να προσφέρουν στα παιδιά με αναπηρίες την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και φροντίδα. Για παράδειγμα, σε έναν ενιαίο μικρό χώρο, ο οποίος είναι χωρισμένος με ευτελές υλικό προσπαθεί ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός να κάνουν συνεδρίες με τα παιδιά. Είναι δυνατόν αυτό; Οι συνάδελφοι πραγματικά κάνουν υπερπροσπάθεια. Εχουν φτιάξει λαχανόκηπο, μία μικρή φάρμακα με ζώα και πολλά άλλα για τους μαθητές τους, αλλά οι συνθήκες τους υπονομεύουν».

Ο κ. Τσούχλος ανέφερε ότι «ως ΟΛΜΕ θα αναδείξουμε το θέμα σε πανελλαδικό επίπεδο. Παράλληλα θα προβούμε σε μία σειρά ενεργειών, ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία με τους αρμοδίους και να πετύχουμε σε πρώτη φάση την παραχώρηση του πρώτου ορόφου, ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι να αναπτύξουν το έργο τους. Τα παιδιά είναι πάρα πολλά. Και μιλάμε για παιδιά με αναπηρίες που έχουν πιο πολλές ανάγκες. Πού είναι το ενδιαφέρον, η ισότητα και η ενσυναίσθηση; Και ακολούθως, η προσπάθειά μας θα εστιαστεί στο να γίνουν ενέργειες από τον Δήμο να βρεθεί έκταση και να αναγερθεί ένα σύγχρονο σχολικό συγκρότημά για τη στέγαση του σχολείου αυτού».

Ο δεύτερος σταθμός του κ. Τσούχλου ήταν το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) Πάτρας, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί διχοτομημένο σε δύο διαφορετικά κτίρια (Αγ. Σοφία και Ανθούπολη). «Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει σοβαρά το εκπαιδευτικό έργο και δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής» ανέφερε ο πρόεδρος των καθηγητών, υπογραμμίζοντας ότι η ΟΛΜΕ προτάσσει την εξασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών σχολικών κτιρίων, καθώς αποτελεί αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς και καλεί την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές λύσεις για τη μόνιμη στέγαση των δύο σχολείων.

