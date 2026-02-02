Υπερβολική θριαμβολογία

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η μείωση της φορολογίας στους μισθωτούς κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το πρόβλημα αρχίζει όταν το Μαξίμου επιχειρεί να το παρουσιάσει ως μικρό οικονομικό «θαύμα».

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού περί αυξήσεων έως και «δύο μισθών τον χρόνο» μπορεί να ακούγονται εντυπωσιακές στο TikTok, αλλά απέχουν αισθητά από την πραγματικότητα και την καθημερινότητα της συντριπτικής πλειονότητας των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Εδώ λοιπόν γεννάται το ερώτημα: πρόκειται για επικοινωνιακή υπερβολή ή για άγνοια της πραγματικής αγοράς εργασίας;