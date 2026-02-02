Υπερβολική θριαμβολογία

02 Φεβ. 2026 7:25
Pelop News

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η μείωση της φορολογίας στους μισθωτούς κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το πρόβλημα αρχίζει όταν το Μαξίμου επιχειρεί να το παρουσιάσει ως μικρό οικονομικό «θαύμα».

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού περί αυξήσεων έως και «δύο μισθών τον χρόνο» μπορεί να ακούγονται εντυπωσιακές στο TikTok, αλλά απέχουν αισθητά από την πραγματικότητα και την καθημερινότητα της συντριπτικής πλειονότητας των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Εδώ λοιπόν γεννάται το ερώτημα: πρόκειται για επικοινωνιακή υπερβολή ή για άγνοια της πραγματικής αγοράς εργασίας;

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:09 Σοβαρή κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Έκλεισε και στα δύο ρεύματα το τμήμα από Άρτα μέχρι Αμφιλοχία ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:07 Σημαντικό βήμα για την εκεχειρία, άνοιξε σύνορο στη Γάζα
11:00 Άμνετ: Όταν το πένθος γεννά αθανασία
10:53 Μητσοτάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Ώρα για τολμηρές τομές»
10:52 Νέα υποχώρηση του bitcoin, δείτε που έφτασε
10:47 Ρεύμα: Χωρίς ανατροπές τα τιμολόγια Φεβρουαρίου, πού πληρώνεις λιγότερα
10:44 Πάτρα: Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο Χάραμα
10:41 Μεντβέντεφ: «Ο κόσμος γίνεται πολύ επικίνδυνος»
10:36 «Και ο μήνας έχει…ΟΚΤΩ»: Μουσικοχορευτική παράσταση της Πολυφωνικής στο «Royal Theater»
10:30 Πάτρα: Ληστής ετών… 15 και με «παρελθόν»
10:21 ΕΡΓΑΝΗ: Πόσο έφτασε ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2025
10:13 Αυτός είναι ο αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών στον δρόμο για το μετάλλιο
10:11 Ώρα Πατρών: Χωρίς πυξίδα και χωρίς σχέδιο για το τρένο
10:02 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:55 Θαλάσσιο μέτωπο: Μετά το καλοκαίρι τα σπουδαία
9:46 Φάμελλος: Συνάντηση με Βαρθολομαίο – Στήριξη ΣΥΡΙΖΑ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
9:33 Το ΜΙΔΑ βάζει τάξη στα ακίνητα: Πότε και τι πρέπει να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες στο νέο Μητρώο Ακινήτων
9:26 Εκπαιδευτικοί: Στάσεις εργασίας καθηγητών και δασκάλων
9:20 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Missing Alert στη Γερμανία, που στρέφονται οι έρευνες
9:12 Ρώμη: Μπαίνει εισιτήριο στη Φοντάνα ντι Τρέβι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ