14ο Regional Growth Conference:  Το Συνέδριο της Εθνικής Ανάπτυξης στις 19-21 Μαΐου 2026

Αντίστροφη μέτρηση για μια διοργάνωση που αφορά και ενδιαφέρει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Μια τριήμερη συνάντηση εκείνων που λαμβάνουν αποφάσεις με όσους επιλέγουν να εξελίσσονται διαρκώς.

Εδώ και 14 χρόνια, το Regional Growth Conference επεκτείνει στρατηγικά τη γνώση, την ενημέρωση και τις συνεργασίες, ενισχύοντας την ανάπτυξη επαγγελματικών, επιχειρηματικών και οικονομικών σχέσεων.

Κάθε διοργάνωση ανοίγει νέους δρόμους προς την πρόοδο και την ευημερία, με την ακτίνα δράσης και επιρροής της να καλύπτει το σύνολο της Ελλάδας.

Φέρνει κοντά επαγγελματίες, πολιτειακούς και πολιτικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, την επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα, συλλόγους, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου 2026, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, θα συναντηθούν κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτείας με την επιστημονική κοινότητα, τις τοπικές αρχές, τους επαγγελματικούς κλάδους, τα επιμελητήρια, τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, οικονομικούς φορείς και τον τραπεζικό τομέα, με κοινό στόχο τη ρεαλιστική και ουσιαστική συμβολή στη στρατηγική ανάπτυξης της Ελλάδας.

Θεματικοί άξονες:

• Χρηματοδοτικά εργαλεία και εξεύρεση πόρων

• Δημοσιονομικό πλαίσιο

• Νέες τεχνολογίες και σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα

• Ενέργεια και σύγχρονες εξελίξεις

• Θαλάσσια ανάπτυξη, κόμβοι και λιμένες

• Τεχνητή Νοημοσύνη και το μέλλον

• Καινοτομία και startups: από την ιδέα στην επιτυχία

• Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

• Αγροτική επιχειρηματικότητα

• Επιχειρηματική βιωσιμότητα στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον

• Σύγχρονη βιοτεχνία

• Αγροδιατροφή (agrifood) και διατροφική αλυσίδα

• Διεθνείς σχέσεις και εξωστρέφεια

• Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων

Παράλληλες δράσεις:

• Networking – Δικτύωση

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• Workshops

• Σεμινάρια

• Διαλέξεις

• Εκδηλώσεις

Προγραμματίστε τη συμμετοχή σας στο σημείο συνάντησης του ελληνικού οικοσυστήματος ανάπτυξης.

Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων, νέες προοπτικές και ευκαιρίες για στρατηγικές συνεργασίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



