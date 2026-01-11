14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας με σπουδαίους δρομείς και Γιώργο Μαυρωτά

Ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας θα φέρει στο Αίγιο τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά και πολλούς σπουδαίους δρομείς από όλη τη χώρα.

11 Ιαν. 2026 17:45
Pelop News

Ενα σπουδαίο δρομικό διήμερο θα προσφέρει το σαββατοκύριακο ο Αθηνόδωρος Αιγίου, με την παρουσία του γενικού γραμματέα Αθλητισμού Γιώργου Μαυρωτά και τους κορυφαίους δρομείς της χώρας μας, ενώ τιμώμενο πρόσωπο θα είναι ο παλιός πρωταθλητής Σπύρος Ανδριόπουλος. Η αρχή θα γινεί το Σάββατο (17.30) με την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Αθηνόδωρου στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο (το μενού θα περιλαμβάνει και πολλές βραβεύσεις), ενώ το «κυρίως πιάτο» θα σερβιριστεί την επόμενη ημέρα στις 10.30π.μ. με τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας.

Τα καινούργια ονόματα που ανακοινώθηκαν ότι θα συμμετάσχουν είναι εκείνα των Αλέξανδρου Σκούρτη (Ολυμπιάδα), Ματέους Ματζιάρ (Puma Greece), Αλέξανδρο Σούκουλη (ΓΣ Κηφισιάς), Γιώργο Καλαπόδη («Τα Ηραια»), Μαρίνα Κωνσταντίνου (ΓΣ Αμαρουσίου, θα τρέξει στον αγώνα των 5χλμ.), κ.ά.

