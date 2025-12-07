15 συλλήψεις στην Αθήνα μετά τα επεισόδια στην πορεία για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο

Δεκαπέντε συλλήψεις ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο, στο τέλος της πορείας μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο στο κέντρο της Αθήνας.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να κινηθεί προς τα Εξάρχεια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να τους απωθούν κάνοντας χρήση χημικών και κρότου-λάμψης. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η επέμβαση έγινε μετά από επίθεση που δέχθηκαν διμοιρίες των ΜΑΤ.

Αθήνα: Επεισόδια στην πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ΒΙΝΤΕΟ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και πορείες που είχαν προγραμματιστεί στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Η πρώτη πορεία, περίπου 300 ατόμων, ξεκίνησε στη 13:10 από τα Προπύλαια και ολοκληρώθηκε χωρίς επεισόδια.

Στις 18:00 συγκεντρώθηκαν περίπου 5.000 άτομα στα Προπύλαια για δεύτερη πορεία μέσω κεντρικών δρόμων της πρωτεύουσας.

Η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

Κατά την ολοκλήρωση της απογευματινής πορείας, περίπου στις 20:05, ομάδα περίπου 400 ατόμων, που σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έφερε καδρόνια και αντιασφυξιογόνες μάσκες, επιτέθηκε σε διμοιρίες αποκατάστασης τάξης στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν τοποθετηθεί στο σημείο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ώστε να αποτραπεί η μετακίνηση του μπλοκ προς τα Εξάρχεια.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των «απολύτως αναγκαίων μέσων», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 15 ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση. Η άμεση αντίδραση των δυνάμεων, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνέβαλε στη διάλυση των ομάδων και στην ταχεία ομαλοποίηση της κατάστασης.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, προσήχθησαν συνολικά 54 άτομα. Από αυτούς, τέσσερις συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



