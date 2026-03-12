15ο Forum Ενέργειας: Όταν οι κλάδοι της οικονομίας μιλούν για την ενέργεια – Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του

Στόχος της συζήτησης είναι να αναδειχθεί η σημασία της ενέργειας για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, μέσα από την εμπειρία διαφορετικών παραγωγικών κλάδων, καθώς και να παρουσιαστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω του ενεργειακού κόστους και της ενεργειακής μετάβασης.

15ο Forum Ενέργειας: Όταν οι κλάδοι της οικονομίας μιλούν για την ενέργεια - Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του
12 Μαρ. 2026 18:20
Pelop News

Το Επιμελητήριο Αχαΐας προσκαλεί επιχειρηματίες, επαγγελματίες και πολίτες σε εκδήλωση με θέμα «Όταν οι κλάδοι της οικονομίας μιλούν για την ενέργεια», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, από τις 19:30 έως τις 21:30, στο ξενοδοχείο My Way στην Πάτρα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του 15ο Forum Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή, με δυνατότητα παρακολούθησης τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης από την πλατφόρμα του Forum.

Στόχος της συζήτησης είναι να αναδειχθεί η σημασία της ενέργειας για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, μέσα από την εμπειρία διαφορετικών παραγωγικών κλάδων, καθώς και να παρουσιαστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω του ενεργειακού κόστους και της ενεργειακής μετάβασης.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι βασικών τομέων της οικονομίας:

  • Γιώργος Κολλιόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με θέμα: «Η δυσανάλογη σχέση εστίασης και ενέργειας».
  • Δήμος Βαρβιτσιώτης, Περιβαλλοντικός – Ενεργειακός Μηχανικός και Γεωπόνος, με θέμα: «Η ενέργεια ως στρατηγικός παράγοντας της οικονομίας».
  • Βασίλης Δημόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Μεταποίησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με θέμα: «Ενεργειακή αποδοτικότητα στις επιχειρήσεις: λύσεις εξοικονόμησης και ο ρόλος των τεχνικών επαγγελμάτων».
  • Παναγιώτης Στασινόπουλος, Πρόεδρος Εμπορικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με θέμα: «Ενεργειακό κόστος και λιανεμπόριο: επιπτώσεις, προκλήσεις για τις ΜμΕ και δρόμοι προσαρμογής».
  • Γιώργος Παπαχριστόπουλος, Επικεφαλής του πρωτογενούς τομέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με θέμα: «Ενέργεια και Πρωτογενής Τομέας: κόστος, ανθεκτικότητα και προοπτική για την τοπική οικονομία».

Η συζήτηση αναμένεται να αναδείξει τις διαφορετικές οπτικές των επιχειρηματικών κλάδων σχετικά με το ενεργειακό κόστος, τις δυνατότητες εξοικονόμησης και τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης για την τοπική οικονομία.

Το 15ο Forum Ενέργειας πραγματοποιείται στις 16 και 17 Μαρτίου 2026, με τη συμμετοχή φορέων, επιστημόνων και εκπροσώπων της αγοράς, συμβάλλοντας στον δημόσιο διάλογο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας και της περιφέρειας.

15ο Forum Ενέργειας: Όταν οι κλάδοι της οικονομίας μιλούν για την ενέργεια - Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:45 ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις σε ένα χρόνο – Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση
19:37 Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
19:31 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας
19:29 Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί
19:16 Εβάν Φουρνιέ: Το 2024 σκέφτηκα σοβαρά να αποσυρθώ, ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα
19:08 Καλάβρυτα: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού λόγω κατολισθήσεων – Η ανακοίνωση του ΟΣΕ
19:08 Χαλκιδική: Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης
19:00 Δώστε τέλος στον οχετό του διαδικτύου
18:59 Προμηθέας: Ηρθαν και τα επίσημα για Σεγκούρα, Μπατή και Γιατρά
18:52 Κύκλωμα παράνομου τζόγου: Οι συνομιλίες που τους πρόδωσαν – «Θα τα πάρει μία φορά και μετά έφαγε το μικρόβιο»
18:47 Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης
18:45 Και επίσημα η επιστροφή Γιατρά στον Προμηθέα, πρώτος τεχνικός ο Μπατής
18:44 Κώστας Κόκλας για Πέτρο Φιλιππίδη: «Η επιστροφή του στο θέατρο θα κριθεί από τα δικαστικά αποτελέσματα»
18:36 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας
18:28 Τραγωδία για 22χρονο στην Κρήτη: Νεκρός συνεπιβάτης μηχανής σε τροχαίο
18:24 Συνάντηση των ΥΠΕΞ της G7 στο Παρίσι με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν
18:24 Γ’ Εθνική: Τότε ξεκινούν τα play offs και τα play outs
18:20 15ο Forum Ενέργειας: Όταν οι κλάδοι της οικονομίας μιλούν για την ενέργεια – Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του
18:20 Σοκ στη Βρετανία: Μητέρα 10 παιδιών κρατούσε γυναίκα σε καθεστώς σκλαβιάς για 25 χρόνια
18:16 Τουρκία: Τραγικό τέλος για την 13χρονη Ζεχρά που αγνοούνταν επί 10 ημέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ