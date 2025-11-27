2 εκατομμύρια χρήστες Lidl Plus: Η Lidl Ελλάς το γιορτάζει, προσφέροντας 100.000€ για τα ψώνια της χρονιάς!

Τα φετινά Χριστούγεννα, η Lidl Ελλάς γιορτάζει το ορόσημο των 2 εκατομμυρίων χρηστών του Lidl Plus και, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την εμπιστοσύνη τους, μοιράζει σε 20 τυχερούς κουπόνια αξίας 5.000€ για τον καθένα, ώστε να κάνουν τα ψώνια της χρονιάς πιο εύκολα και να χαρίσουν στιγμές που πραγματικά αξίζουν.

27 Νοέ. 2025 18:45
Pelop News

Η Lidl Ελλάς υποδέχεται τη γιορτινή περίοδο των Χριστουγέννων με έναν ξεχωριστό λόγο να γιορτάζει: το Lidl Plus ξεπέρασε τους 2 εκατομμύρια χρήστες! Για να ευχαριστήσει τους πελάτες της για την εμπιστοσύνη τους, η εταιρεία διοργανώνει έναν επετειακό διαγωνισμό, ο οποίος μοιράζει κουπόνια συνολικής αξίας 100.000€ μέσω της εφαρμογής Lidl Plus.

Από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, με κάθε αγορά αξίας 30€ προσφέρει μία συμμετοχή στην κλήρωση, αρκεί οι χρήστες να σκανάρουν την ψηφιακή τους κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να στείλουν τις συμμετοχές τους εντός της εφαρμογής ώστε να μπουν στην κλήρωση και να διεκδικήσουν ένα από τα μεγάλα δώρα.

Οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού θα είναι 20 χρήστες Lidl Plus, οι οποίοι θα κερδίσουν κουπόνια αξίας 5.000€ ο καθένας, για τα ψώνια της χρονιάς.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή της να προσφέρει εμπειρίες και στιγμές που αξίζουν στους πελάτες της και να ανταποδίδει την εμπιστοσύνη τους. Γιατί όλα τα υπέροχα αξίζουν κάθε μέρα – και αυτές οι γιορτές είναι η ιδανική στιγμή να το αποδείξουμε, κάνοντας τις αγορές πιο εύκολες και τις στιγμές πιο ξεχωριστές.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό, καθώς και τους όρους & προϋποθέσεις εδώ.

Κατεβάστε τώρα το Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, κάντε γρήγορα και εύκολα εγγραφή και πάρτε μέρος στον επετειακό διαγωνισμό!

