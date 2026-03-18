20 ερωτοαπαντήσεις για την απαγόρευση καπνικών και αλκοόλ σε ανήλικους

Κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει φρένο στην αγορά καπνικών προϊόντων και αλκοόλ στους ανήλικους θα παίξει το gov.gr, μέσω του alto.gov.gr και του events.gov.gr.

18 Μαρ. 2026 18:48
Pelop News

Ο οδικός χάρτης για την καθολική εφαρμογή της απαγόρευσης πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανήλικους παρουσιάστηκε σήμερα (18/03/2026) από τους υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη.

Τον καθοριστικό ρόλο των δύο αυτών εφαρμογών, αποτυπώνουν οι συνολικά 20 ερωτοαπαντήσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα τρία υπουργεία, όπου δίνονται οδηγίες προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

alto.gov.gr
1. Ποιος υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο;

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους, που πωλούν και διαθέτουν προϊόντα καπνού, αλκοόλ και λοιπά μη καπνικά προϊόντα υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο.

2. Πώς μπορώ να συνδεθώ στο Μητρώο;

Η σύνδεση γίνεται μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TaxisΝet. Για ατομικές επιχειρήσεις χρησιμοποιείται το ΑΦΜ πολιτών, ενώ για νομικά πρόσωπα το ΑΦΜ επιχειρήσεων.

3. Τι στοιχεία πρέπει να δηλώσω για κάθε υποκατάστημα;

Για κάθε υποκατάστημα πρέπει να δηλώσετε το είδος του σημείου πώλησης, τα προϊόντα που διαθέτετε (καπνός, αλκοόλ, λοιπά μη καπνικά), τη διεύθυνση και την τοποθεσία στο χάρτη, καθώς και να δηλώσετε υπεύθυνα τη δήλωση συμμόρφωσης.

4. Μπορώ να δηλώσω περισσότερα από ένα υποκαταστήματα;

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε ξεχωριστές δηλώσεις για πολλαπλά υποκαταστήματα. Η κατάσταση κάθε δήλωσης εμφανίζεται σε λίστα ανά υποκατάστημα.

5. Τι είναι το QR code που δημιουργείται μετά την υποβολή;

Μετά την υποβολή της δήλωσης, δημιουργείται πιστοποιητικό, το οποίο φέρει ένα μοναδικό QR code και πρέπει να αναρτηθεί στο κατάστημα. Σαρώνοντάς το, οι ελεγκτές και οι πολίτες μπορούν να δουν τα στοιχεία της δήλωσης και το επίσημο έγγραφο gov.gr.

6. Μπορώ να επικαιροποιήσω ή να ακυρώσω μια δήλωση;

Ναι, μπορείτε να επικαιροποιήσετε τα δηλωθέντα στοιχεία λόγω μεταβολών, καθώς και να ακυρώσετε μια δήλωση από το σύστημα (π.χ. αν δεν ασκείτε πλέον τη δραστηριότητα).

7. Τι έλεγχοι γίνονται κατά τη σύνδεση στο Μητρώο;

Το Μητρώο ελέγχει αυτόματα αν το ΑΦΜ είναι συνδεδεμένο με ατομική επιχείρηση, ανακτά στοιχεία επικοινωνίας από το ΕΜΕΠ, και επιβεβαιώνει την ύπαρξη των κατάλληλων ΚΑΔ από την ΑΑΔΕ.

8. Ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό;

Το ευρύ κοινό μπορεί να δει μέσω του gov.gr το ΑΦΜ και την επωνυμία της επιχείρησης, τη δραστηριότητα (ΚΑΔ), το είδος προϊόντων, τη διεύθυνση υποκαταστήματος, καθώς και χάρτη με τα σημεία πώλησης.

9. Μέχρι πότε πρέπει να ολοκληρώσω την εγγραφή μου;

Παρέχεται μεταβατική περίοδος εγγραφής έως την 16η Απριλίου 2026 για την ομαλή μετάβαση στο Μητρώο.

10. Πώς πραγματοποιείται ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές;

Σε περίπτωση ελέγχου, οι ελεγκτές μπορούν να σαρώσουν το QR code που είναι αναρτημένο στο κατάστημα ή να αναζητήσουν την επιχείρησή σας κατά ΑΦΜ στο Μητρώο για να επαληθεύσουν τη δήλωσή σας και τα δηλωμένα προϊόντα.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:36 Ασφάλεια σπιτιού και προσωπική φροντίδα: δύο βασικοί παράγοντες για καλύτερη ποιότητα ζωής
19:30 Σπουδαία νίκη για τον Γ. Πλέα, μπήκε στη ζώνη μεταλλίων
19:26 Πάτρα: Τέλος η απεργία στα ταξί, δείτε τον λόγο
19:23 Σλοβενία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 32χρονης influencer
19:17 Αυτοί σφυρίζουν τους αγώνες της Παναχαϊκής και της Θύελλας
19:14 Φάμελλος: Επιδιώκουμε ενιαίο προοδευτικό μέτωπο, προτάσεις κατά της ακρίβειας
19:07 Νέο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υπόσχεται εκδίκηση για τον θάνατο του Λαριτζανί
19:00 Θα τερματίσουμε τη μεταπολίτευση;
18:54 Αφθώδης Πυρετός: Οδηγίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για αγρότες και κτηνοτρόφους
18:48 20 ερωτοαπαντήσεις για την απαγόρευση καπνικών και αλκοόλ σε ανήλικους
18:40 Αν έλειπαν και τα μηχανάκια στην Πλατεία Πίνδου
18:31 Βρέθηκε ακίνητο για πάρκινγκ και στάση ΚΤΕΛ στον Ψαθόπυργο
18:24 Ηττα για τις Γυναίκες της ΝΕΠ από τον ΠΑΟΚ
18:16 Αυξημένη χρήση κοκαΐνης και ουσιών στα αστικά κέντρα της Ελλάδας – Στοιχεία από την έκθεση EUDA 2025
18:08 Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα κρίσιμα θέματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
18:00 Στη φυλακή ο 23χρονος για τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά
17:54 Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
17:50 Θεσσαλονίκη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για φθορές μαθητών σε σχολεία
17:42 Α2 Εθνική: Ξεχωρίζει η μάχη του ΑΟ Αιγιαλεών με τον Παμβοχαϊκό
17:35 Τελευταίες παραστάσεις για την παραγωγή «Να είμαστε και Κάπου άνθρωποι»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
