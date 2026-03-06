200 χρόνια μετά: Έρχεται συγκινητικό ντοκιμαντέρ «Η Έξοδος» για το έπος του Μεσολογγίου

Επετειακή παραγωγή για την ηρωική Έξοδο του 1826 υπό την αιγίδα Δήμου Μεσολογγίου

06 Μαρ. 2026 8:41
Pelop News

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου (10-11 Απριλίου 1826), ολοκληρώνεται η παραγωγή του επετειακού ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Έξοδος». Το έργο εστιάζει στα γεγονότα που οδήγησαν στην πολιορκία, στην ίδια την Έξοδο και στον καθοριστικό διεθνή αντίκτυπο που είχε η θυσία των πολιορκημένων στην πορεία προς την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Η ταινία περιλαμβάνει συμμετοχές διακεκριμένων ιστορικών και ακαδημαϊκών, όπως οι καθηγητές Μαρία Ευθυμίου, Θανάσης Χρήστου, Νίκος Αναστασόπουλος, Δημήτρης Κόκορης και άλλοι. Την επιστημονική επιμέλεια και την παρουσίαση έχει αναλάβει ο καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας και Αντιπρύτανης του ΑΠΘ Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται επίσης αναβιωτές με αυθεντικές αναπαραστάσεις στολών και όπλων της εποχής.

Η ιστορική βαρύτητα της Εξόδου

Η πολύμηνη πολιορκία του Μεσολογγίου (1825-1826) αποδείχθηκε καθοριστική για την Ελληνική Επανάσταση. Καθήλωσε μεγάλες δυνάμεις Οθωμανών και Αιγυπτίων υπό τον Κιουταχή και τον Ιμπραήμ, προκαλώντας σοβαρές απώλειες (υπολογίζονται πάνω από 15.000 νεκροί στις εχθρικές γραμμές) και δίνοντας στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη τον απαραίτητο χρόνο για ανασύνταξη των ελληνικών δυνάμεων. Η θυσία των Ελλήνων πυροδότησε ισχυρό φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη, που οδήγησε στην επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και στη δημιουργία ελεύθερου ελληνικού κράτους.

Η ταινία

Το ντοκιμαντέρ στοχεύει σε μια σαφή, τεκμηριωμένη και σεβαστή προς την ιστορική αλήθεια αφήγηση, τιμώντας τη μνήμη των ηρώων. Εξετάζει τις συνθήκες που οδήγησαν στην Έξοδο ως μοναδική επιλογή, αναλύει τα κίνητρα και τις ενέργειες των δύο πλευρών, ενώ υιοθετεί θεματική δομή με «ομπρέλες» ενότητες για καλύτερη κατανόηση.

Η αφήγηση εμπλουτίζεται με σύγχρονες τεχνικές: 3D animations, δραματοποιημένες αναπαραστάσεις και γραφικά που ζωντανεύουν τις μαρτυρικές στιγμές της πολιορκίας και της Εξόδου.

Κύριοι συντελεστές

  • Σκηνοθεσία & Σενάριο: Κώστας Χαραλάμπους
  • Επιστημονική Επιμέλεια & Παρουσίαση: Ιάκωβος Μιχαηλίδης
  • Αφήγηση (Σπικάζ): Λεωνίδας Κακούρης
  • Μουσική: Κώστας Χαριτάτος
  • Still Photography: Στέλιος Τσίκας
  • Παραγωγή: Eyesin Productions

Το ντοκιμαντέρ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και εντάσσεται στις επετειακές δράσεις για τα 200 χρόνια από το γεγονός.

