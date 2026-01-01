2026: Η χρονιά που η Αχαΐα πρέπει να περάσει από τα λόγια στα έργα

Το 2025 μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία χρονιά πρώτων, διστακτικών, αλλά αναγκαίων βημάτων για την Αχαΐα. Εγιναν κινήσεις, καταγράφηκαν προθέσεις, άνοιξαν συζητήσεις και τέθηκαν στο τραπέζι ζητήματα που για χρόνια παρέμεναν στάσιμα. Ομως, η αλήθεια είναι πως ο χρόνος δεν λειτουργεί πια υπέρ μας. Η Αχαΐα έχει ανάγκη από επίσπευση διαδικασιών, από ταχύτητα στις αποφάσεις και από ξεκάθαρο σχέδιο που θα μετατρέψει τις εξαγγελίες σε απτά αποτελέσματα.

Ζούμε σε έναν τόπο με συγκριτικά πλεονεκτήματα. Με πανεπιστήμιο διεθνούς εμβέλειας, λιμάνι με γεωστρατηγική σημασία, ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή κατάρτιση, πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα. Παρ’ όλα αυτά, η περιοχή μας εξακολουθεί να κινείται κάτω από τις πραγματικές της δυνατότητες. Η οικονομία παραμένει εύθραυστη, οι νέοι συνεχίζουν να αναζητούν διέξοδο εκτός Αχαΐας και η καθημερινότητα των πολιτών συχνά σκοντάφτει σε ελλείψεις που δεν δικαιολογούνται για το 2025.

Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι απλώς να αναγνωρίζουμε τα προβλήματα, αλλά να τα αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικότητα. Το 2026 πρέπει να είναι η χρονιά κατά την οποία η Αχαΐα θα αρχίσει να απολαμβάνει στην πράξη τις πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, μέσα από την υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής. Οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, παρεμβάσεις σε λιμάνια και ενεργειακές υποδομές δεν είναι πολυτέλεια· είναι προϋπόθεση για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής. Είναι οι στέρεες βάσεις που χρειάζεται μία οικονομία για να στηριχθεί.

Παράλληλα, απαιτείται ουσιαστική στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Κίνητρα, πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, μείωση της γραφειοκρατίας και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μπορούν να δημιουργήσουν νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας και να συγκρατήσουν τους νέους στον τόπο τους.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί και στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό και στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Η Αχαΐα μπορεί και πρέπει να γίνει ένας σύγχρονος αναπτυξιακός πόλος της Δυτικής Ελλάδας, με εξωστρέφεια και βιώσιμο προσανατολισμό.

Τίποτα από τα παραπάνω, ωστόσο, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς συνεργασία. Τοπική αυτοδιοίκηση, κεντρική κυβέρνηση, φορείς, επιχειρήσεις και κοινωνία των πολιτών οφείλουν να βρουν κοινό βηματισμό. Να αφήσουν πίσω μικροαντιπαραθέσεις και να εστιάσουν στο κοινό συμφέρον. Κάποια πρώτα βήματα έγιναν, αλλά απαιτείται περισσότερη προσπάθεια κοινού βηματισμού και μεγαλύτερου διασκελισμού.

Το 2025 έθεσε τις βάσεις. Το 2026, όμως, πρέπει να είναι η χρονιά των έργων, των αποφάσεων και των αποτελεσμάτων. Η Αχαΐα δεν αντέχει άλλη αναμονή. Μπορεί να προχωρήσει μπροστά – αρκεί να το αποφασίσει.

