2040: 35.000 οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών: Απειλή για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα

Μία ιδιαίτερα δυσοίωνη πρόβλεψη για τον πληθυσμιακό θάνατο της χώρας μας έκανε ομάδα εργασίας ακαδημαϊκών η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οπως μας ανακοίνωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, ο οποίος είναι μέλος αυτής της ομάδας, «σύμφωνα με τις καταγραφές που έχουν γίνει στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής αυτής, το 2040 οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων στη χώρα μας θα μειωθούν στις 35.000 από τους 75.000 περίπου που έχουμε σήμερα. Το στοιχείο αυτό από μόνο του δείχνει τη διαρκή πτώση του πληθυσμού της χώρας μας. Πανεπιστημιακά τμήματα θα εξαφανιστούν. Αν δεν κάνουμε κάτι, θα βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις από το 2035 και μετά».

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Μπούρας, με δημόσιες παρεμβάσεις του, χρόνια τώρα αναδεικνύει το δημογραφικό πρόβλημα. «Δυστυχώς, δεν μας ακούει κανείς».

Οπως αναφέρει ο ίδιος «η χώρα μας δεν έχει δυστυχώς πολιτική ενσωμάτωσης, όχι άκριτης, των μεταναστών. Μια χώρα η οποία έχει μεταναστεύσει πρέπει να ασχοληθεί με τον πληθυσμό της και την αναπλήρωση αυτού που έχει χάσει».

Ενδεικτικά αναφέρει την προσπάθεια που κάνει το ακαδημαϊκό μας ίδρυμα. «Εμείς δεν περιμένουμε τίποτα από κανέναν. Ούτε από τον Δήμο, ούτε από την Περιφέρεια, ούτε από την κυβέρνηση. Ανοίξαμε παραρτήματα στην Κίνα. Και προσπαθούμε να φέρουμε Κινέζους φοιτητές εδώ. Κάθε χρόνο έρχονται 100. Αν τους κάνουμε 1.000, 1.500, θα μπορέσουμε να καλύψουμε έναν αριθμό από αυτούς που χάσαμε».

Το βασικότερο όμως για την πληθυσμιακή διάσωση της χώρας είναι η χάραξη πολιτικών, οι οποίες αφενός θα ευνοήσουν την παραμονή των νέων μας στην Ελλάδα και αφετέρου θα ευνοήσουν τη δημιουργία οικογένειας. «Θα πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά που γεννιούνται τώρα. Να αποφασιστεί ουσιαστική στήριξη της οικογένειας. Κι αυτό σημαίνει εργασία, κατοικία, παιδικοί σταθμοί και όλα όσα έχει ανάγκη σήμερα ένα νέο ζευγάρι προκειμένου να προχωρήσει στη δημιουργία οικογένειας. Αν αυτά δεν εξασφαλιστούν, θα συνεχιστεί η διαρροή του πληθυσμού και πιθανόν δεν θα υπάρχει πλέον ελπίδα σωτηρίας» υπογραμμίζει ο κ. Μπούρας.

Καταλήγοντας, διευκρινίζει ότι η ανησυχία του δεν εδράζει στο μέλλον του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς όπως εξηγεί «το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν κινδυνεύει από αυτό. Είμαστε ένα ισχυρό πανεπιστήμιο, αλλά έχουμε τη φιλοδοξία και θέλουμε να γίνουμε ακόμα ισχυρότερο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



