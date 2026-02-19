21 χρόνια στον θρόνο της Πάτρας: Επετειακή Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο ΦΩΤΟ

Είκοσι ένα χρόνια συμπληρώθηκαν από την εκλογή και τη χειροτονία του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου, γεγονός που τιμήθηκε με πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, παρουσία κληρικών και πιστών.

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ημέρα της επετείου της εκλογής του, καθώς την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας, δεν τελείται Θεία Λειτουργία λόγω της περιόδου της Τυρινής.

Κατά την ομιλία του, ο Μητροπολίτης Πατρών αναφέρθηκε με συγκίνηση στην πορεία της διακονίας του, εκφράζοντας ευχαριστίες προς τον Θεό, την Υπεραγία Θεοτόκο, τον Απόστολο Ανδρέα και τους Αγίους της Εκκλησίας. Παράλληλα, μνημόνευσε πρόσωπα που σημάδεψαν την εκκλησιαστική του διαδρομή, μεταξύ αυτών τους γονείς του, τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο και άλλους ιεράρχες που συνέβαλαν στην πορεία του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κλήρο και τον λαό της Πάτρας, ευχαριστώντας για τη στήριξη και τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας την κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης προκλήσεων και την πρόοδο της τοπικής Εκκλησίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκαν και χειροθεσίες κληρικών: οι ιερείς Δημήτριος Ταρσινός και Κωνσταντίνος Γουρδούπης προχειρίστηκαν Πρωτοπρεσβύτεροι, ενώ ο Νικόλαος Τερεζόπουλος έλαβε το οφίκιο του Οικονόμου. Παράλληλα, προχειρίστηκε Αναγνώστης μαθητής του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών.

Η επέτειος σηματοδότησε μια ακόμη σημαντική στιγμή για την τοπική Εκκλησία, με αναφορές στη διαδρομή των τελευταίων δύο δεκαετιών και στη συνέχιση της ποιμαντικής αποστολής στην περιοχή.

