21 Έλληνες στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes για το 2026 – Ποιοι είναι οι πλουσιότεροι

Η νέα παγκόσμια κατάταξη δισεκατομμυριούχων του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία στον χάρτη του παγκόσμιου πλούτου. Συνολικά 21 Έλληνες βρίσκονται στη φετινή λίστα, με τη ναυτιλία να παραμένει ο κυρίαρχος κλάδος δημιουργίας μεγάλων περιουσιών.

Στην κορυφή των Ελλήνων βρίσκεται η Βίκυ Σάφρα μαζί με τα τέσσερα παιδιά της, ενώ σημαντική παρουσία έχουν επίσης η Μαρία Αγγελικούση και ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η μεγαλύτερη ελληνική περιουσία

Η 73χρονη Βίκυ Σάφρα και η οικογένειά της καταλαμβάνουν την 94η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ελληνική περιουσία στη φετινή λίστα.

Η οικογένεια διαθέτει καθαρή περιουσία που εκτιμάται στα 27,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πλούτος προέρχεται κυρίως από την τραπεζική αυτοκρατορία που δημιούργησε ο σύζυγός της, Joseph Safra, ο οποίος πέθανε τον Δεκέμβριο του 2020.

Η ισχυρή παρουσία της ναυτιλίας

Δεύτερη μεταξύ των Ελλήνων βρίσκεται η πλοιοκτήτρια Μαρία Αγγελικούση, η οποία κατατάσσεται στην 509η θέση της παγκόσμιας λίστας.

Η περιουσία της υπολογίζεται στα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Το 2023 εκτιμάτο στα 5,6 δισ. δολάρια, το 2024 στα 6,4 δισ. και το 2025 είχε φτάσει τα 7,6 δισ.

Η σταθερή ενίσχυση της περιουσίας της αντανακλά τη δυναμική παρουσία της ναυτιλιακής αυτοκρατορίας της οικογένειας Αγγελικούση στις διεθνείς αγορές.

Σημαντική άνοδο σημείωσε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην 567η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Η περιουσία του υπολογίζεται στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένη σημαντικά σε σχέση με τα 4,9 δισεκατομμύρια που καταγράφονταν την προηγούμενη χρονιά. Η άνοδος αυτή τον φέρνει αρκετές θέσεις υψηλότερα σε σχέση με το 2025, όταν βρισκόταν στη θέση 734.

Η ελληνική πεντάδα των πλουσιότερων

Την πρώτη πεντάδα των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων συμπληρώνουν δύο ακόμη γνωστοί εφοπλιστές.

Ο Γιώργος Οικονόμου κατατάσσεται στην 806η θέση της παγκόσμιας λίστας, ενώ ο Γιώργος Προκοπίου ακολουθεί στην 908η θέση.

Και οι δύο αποτελούν ισχυρές παρουσίες στον διεθνή ναυτιλιακό κλάδο, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί τη βασική πηγή δημιουργίας μεγάλων περιουσιών για Έλληνες επιχειρηματίες.

Οι υπόλοιποι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι

Στις επόμενες θέσεις της λίστας εμφανίζονται επίσης σημαντικά ονόματα της ναυτιλίας, των επενδύσεων και της βιομηχανίας.

Ο Ανδρέας Μαρτίνος βρίσκεται στην 972η θέση με περιουσία 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο επιχειρηματίας Αριστοτέλης Μυστακίδης –γνωστός και ως «βασιλιάς του χαλκού»– κατατάσσεται στην 1011η θέση με περιουσία 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την ελληνική δεκάδα συμπληρώνουν:

ο Σπύρος Λάτσης και η οικογένειά του (1108η θέση, 3,9 δισ. δολάρια)

ο Παναγιώτης Τσάκος και η οικογένειά του (1189η θέση, 3,6 δισ. δολάρια)

ο Φίλιππος Νιάρχος (1504η θέση, 2,8 δισ. δολάρια)

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι:

Άννα Αγγελικούση

Μαριάννα Λάτση

Ιωάννης Παπαλέκας

Κωνσταντίνος Μαρτίνος

Αθανάσιος Μαρτίνος

Μαργαρίτα Λάτση-Κατσιαπή

Γεώργιος Περιστέρης

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ιωάννης Κούστας

Γιάννης Αλαφούζος

Διαμαντής Διαμαντίδης

Η ναυτιλία κυρίαρχη πηγή πλούτου

Η φετινή λίστα του Forbes επιβεβαιώνει ότι η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα δημιουργίας μεγάλων περιουσιών. Παρά τις μεταβολές στη διεθνή οικονομία, αρκετοί Έλληνες επιχειρηματίες όχι μόνο διατηρούν τη θέση τους στους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, αλλά καταγράφουν και σημαντική αύξηση της περιουσίας τους.

Η παρουσία 21 Ελλήνων στη λίστα αποτυπώνει τη διαχρονική ισχύ του ελληνικού επιχειρηματικού και ναυτιλιακού κεφαλαίου στις διεθνείς αγορές.

