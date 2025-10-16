22χρονος κατάπιε 72 «αυγά» κοκαΐνης για να τα περάσει από το «Ελ. Βενιζέλος»

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφικό σενάριο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν 22χρονο αλλοδαπό που προσπάθησε να περάσει κοκαΐνη καταπίνοντάς τη σε δεκάδες αυτοσχέδιες κάψουλες.

16 Οκτ. 2025 12:54
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 22χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς επιχείρησε να περάσει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κατάποσης.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο νεαρός είχε καταπιεί 72 αυτοσχέδια «αυγά» κοκαΐνης, συνολικού βάρους 840 γραμμαρίων, επιχειρώντας να τα περάσει εντός της χώρας.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 560 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία χρησιμοποιούσε για τις παράνομες δραστηριότητές του.

Ο 22χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

