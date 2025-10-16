22χρονος κατάπιε 72 «αυγά» κοκαΐνης για να τα περάσει από το «Ελ. Βενιζέλος»

Στη σύλληψη ενός 22χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς επιχείρησε να περάσει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κατάποσης.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο νεαρός είχε καταπιεί 72 αυτοσχέδια «αυγά» κοκαΐνης, συνολικού βάρους 840 γραμμαρίων, επιχειρώντας να τα περάσει εντός της χώρας.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 560 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία χρησιμοποιούσε για τις παράνομες δραστηριότητές του.

Ο 22χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



