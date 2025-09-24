24ωρη απεργία στο Blue Star Χίος μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

Σε 24ωρη απεργία, από τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (24/9) έως τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (25/9), προχώρησαν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Η απεργία αφορά το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Χίος, στον απόηχο του τραγικού θανάτου 20χρονου καθαριστή μηχανής, μέλους του πληρώματος, ο οποίος εγκλωβίστηκε το πρωί σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος–Πειραιάς.

Οι ενώσεις με την κινητοποίησή τους εκφράζουν την οργή και τη θλίψη τους, ενώ αναμένονται και επίσημες τοποθετήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

