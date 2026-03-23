25η Μαρτίου: Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου στην Αγία Λαύρα

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια ετοιμάζεται να τιμήσει η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας τη διπλή γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα αποτελέσει η Ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, το ιερό τοπόσημο όπου δόθηκε το έναυσμα για την Επανάσταση του 1821.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

«Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ενημερώνει ότι, εν όψει της διπλής μεγάλης εορτής της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, στην Ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, το ιερό τοπόσημο της Εθνεγερσίας, θα λάβουν χώρα οι κάτωθι λατρευτικές και επετειακές εκδηλώσεις:

Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργίαστο Καθολικό της Ιεράς Μονής, όπου, κατόπιν προσκλήσεως του Σεπτού Ποιμενάρχου μας,Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Άρτης κ. Καλλίνικος, Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος, Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος. Επιμνημόσυνη Δέηση: Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα τελεστείΤρισάγιο στοΠανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας Αγωνιστών του 1821 Δοξολογία: Στη συνέχεια, θα τελεσθεί επίσημηΔοξολογία στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής, έμπροσθεν του παλαιού Ιστορικού Ναού, εκεί όπου ευλογήθηκε το Λάβαρο της Επαναστάσεως από τον Επίσκοπο Παλαιών Πατρών Γερμανό. Αναπαράσταση της Ορκωμοσίας: Τέλος, θα λάβει χώρα η καθιερωμένηΑναπαράσταση της Ορκωμοσίας των Αγωνιστώνκαι της κηρύξεως της Επαναστάσεως.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Ιερά Μητρόπολη καλεί τον ευλαβή λαό αυτής να προσέλθει στις εν λόγω λατρευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις, προς τιμήν της εορτής του Ευαγγελισμού και της ιστορικής επετείου της 25ης Μαρτίου1821».

