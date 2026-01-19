42 νέα έργα ύδρευσης ύψους 75,5 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας – Αναλυτικός πίνακας

Σημαντική χρηματοδότηση για έργα διαχείρισης υδάτων σε όλη τη χώρα ενέκρινε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών σε νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές.

42 νέα έργα ύδρευσης ύψους 75,5 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας - Αναλυτικός πίνακας
19 Ιαν. 2026 15:07
Pelop News

Στην έγκριση 42 νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 75,5 εκατ. ευρώ προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Την απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, όπως ανακοινώθηκε επισήμως.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025 του ΥΠΕΝ και αφορά έργα που ενισχύουν και εκσυγχρονίζουν τις υποδομές διαχείρισης υδάτων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η δημιουργία και αναβάθμιση μονάδων αφαλάτωσης, η βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, καθώς και δράσεις αξιοποίησης πηγαίων νερών, όπως αγωγοί και ταχυδιυλιστήρια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νησιωτική χώρα, όπου το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι εντονότερο. Στα νησιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι Παξοί, οι Φούρνοι Κορσέων, οι Λειψοί, το Μεγανήσι, η Αστυπάλαια, η Φολέγανδρος, τα Ψαρά, ο Πόρος και η Αλόννησος, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, έργα προβλέπονται και στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε περιοχές όπως οι Σέρρες, η Λιβαδειά, η Δυτική Μάνη, οι Συκιές – Νεάπολη, η Πυλαία – Χορτιάτης και ο Βόλος.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα συγκεκριμένα έργα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη διασφάλιση επαρκούς και ποιοτικής πρόσβασης στο νερό για πολίτες και τοπικές κοινωνίες.

