5 νέα βραβεία για την Lidl Ελλάς στα Hellenic Responsible Business Awards 2025

Με σταθερή και διαχρονική παρουσία στον θεσμό των Hellenic Responsible Business Awards, η Lidl Ελλάς βραβεύτηκε για 10η συνεχή χρονιά, αποσπώντας 4 σημαντικές διακρίσεις – 3 Gold και 1 Silver – για πρωτοβουλίες που ενσωματώνουν την καινοτομία, την ουσιαστική συνεργασία και τον θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών του θεσμού, η Lidl Ελλάς ξεχώρισε ακόμη περισσότερο, κατακτώντας μια ειδική επετειακή διάκριση ως μία από τις Top 3 Most Awarded Companies της δεκαετίας. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί επισφράγιση της στρατηγικής προσήλωσης της εταιρείας στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσα από δράσεις που δημιουργούν πραγματική αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ο θεσμός των Hellenic Responsible Business Awards αναδεικνύει τις συνεργασίες που δημιουργούν ένα νέο πρότυπο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με δράσεις που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Οι βραβεύσεις που ξεχώρισαν:

Gold βραβείο στην κατηγορία «Λιανική, Supermarkets και E-commerce», για το πρόγραμμα Plastic Free Greece , που υλοποιείται για 6η συνεχή χρονιά με στόχο τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης και υπό την αιγίδα των Υπουργείων Τουρισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κάτω από την εθνική καμπάνια «Ελλάδα χωρίς πλαστικά μίας χρήσης».

στην κατηγορία «Λιανική, Supermarkets και E-commerce», για το πρόγραμμα , που υλοποιείται για 6η συνεχή χρονιά με στόχο τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης και υπό την αιγίδα των Υπουργείων Τουρισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κάτω από την εθνική καμπάνια «Ελλάδα χωρίς πλαστικά μίας χρήσης». Gold βραβείο στην κατηγορία «Μεγάλη Επιχείρηση», για τη συνολική Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Lidl Ελλάς, η οποία ενσωματώνει ESG κριτήρια σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της.

στην κατηγορία «Μεγάλη Επιχείρηση», για τη συνολική της Lidl Ελλάς, η οποία ενσωματώνει ESG κριτήρια σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της. Gold βραβείο στην κατηγορία «Συνεργασία Επιχείρησης & Τοπικής Κοινότητας/Κράτους», για την πρωτοβουλία «Από τη Μελέτη στη Δράση στη Βόρεια Εύβοια» , σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών.

στην κατηγορία «Συνεργασία Επιχείρησης & Τοπικής Κοινότητας/Κράτους», για την πρωτοβουλία , σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών. Silver βραβείο στην κατηγορία «Στρατηγική ESG», για τη δέσμευση της Lidl Ελλάς στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και την ανάδειξη της αξίας της τροφής ως βασικό πυλώνα της υπεύθυνης λειτουργίας της.

Οι βραβεύσεις αυτές είναι ακόμα μία επιβεβαίωση πως η Lidl Ελλάς δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, τις διαμορφώνει. Με συνέπεια, συνεργασίες ουσίας και στρατηγική προσήλωση στους στόχους βιωσιμότητας, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που δημιουργούν πραγματική αξία για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.

