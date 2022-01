5 βασικά θρεπτικά συστατικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Η έλλειψη κάποιων βασικών θρεπτικών συστατικών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία σας. Διαβάστε παρακάτω ποιες είναι οι θρεπτικές ουσίες που πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλάβετε στη διατροφή σας και που θα τις βρείτε.

Η ισορροπημένη διατροφή παίζει ουσιαστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Το σώμα αφομοιώνει από τα τρόφιμα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να εκπληρώσει όλες τις λειτουργίες του.

Κάποιοι βασίζουν τη διατροφή τους σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων, τα οποία μπορεί να είναι υγιεινά αλλά δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του σώματος. Ακολουθεί μια λίστα με τις πιο κοινές διατροφικές ελλείψεις. Δείτε αν υπάρχει το ενδεχόμενο να παρουσιάζετε κάποια από αυτές και επανεξετάστε τη διατροφή σας για να την κάνετε πιο ολοκληρωμένη και ισορροπημένη.

1. Βιταμίνη C

Όπως αναφέρει μια έρευνα που διεξήγαγαν στο Πανεπιστήμιο του Οτάγκο της Νέας Ζηλανδίας1 οι Anitra C Carr και Silvia Maggini, ανεπάρκεια της βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσει αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος και να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων. Η βιταμίνη C υπάρχει σε πολλά τρόφιμα και ιδιαίτερα στα φρούτα, είναι λοιπόν εύκολο και οικονομικό να πάρετε την απαραίτητη ημερήσια ποσότητα με φυσικό τρόπο, χωρίς συμπληρώματα. Στο φυλλάδιο My Market2 μπορείτε να βρείτε για παράδειγμα ελληνικά πορτοκάλια ναβαλίνες με 0,78 ευρώ το κιλό και ακτινίδια με 1,79 ευρώ/κιλό μόνο, και τα δύο πλούσιες πηγές βιταμίνης C. Άλλες τροφές που περιέχουν μεγάλη ποσότητα αυτής της βιταμίνης είναι το συκώτι, τα μούρα και οι πιπεριές.

2. Φλαβονοειδή

Τα φλαβονοειδή είναι ουσίες που υπάρχουν στα φυτά και θεωρείται ότι αποτελούν τμήμα των αμυντικών μηχανισμών τους απέναντι στους μύκητες, τα έντομα και άλλες εξωτερικές απειλές. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι έχουν έντονη αντιοξειδωτική δράση και είναι απαραίτητα για την πρόληψη των καρδιακών παθήσεων, της πρόωρης γήρανσης και των διαταραχών που σχετίζονται με τη γνωστική εξασθένηση. Άτομα που καταναλώνουν λίγα φρούτα και λαχανικά είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από έλλειμμα φλαβονοειδών. Μπορούν να βρεθούν, μεταξύ άλλων, σε μήλα, μύρτιλλα, μπρόκολο, κρεμμύδια, φράουλες, σκόρδο, μαρούλια, κόκκινα σταφύλια, κ.ά.

3. Ασβέστιο

Η ανεπάρκεια ασβεστίου παρουσιάζεται συχνά στις γυναίκες κατά την εμμηνόπαυση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μείωση της παραγωγής οιστρογόνων εμποδίζει την απορρόφηση του ασβεστίου, κάτι που προκαλεί μείωση της οστικής πυκνότητας. Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο είναι:

Γάλα και γαλακτoκoμικά πρoϊόvτα

Μπρόκολο

Σόγια

Όσπρια

Ψάρι

Αυγά

Σπανάκι

4. Ανθεκτικό άμυλο

Το λεγόμενο ανθεκτικό άμυλο (resistant starch) είναι ένα είδος υδατάνθρακα που περνάει κατευθείαν στο παχύ έντερο. Η αργή πέψη του ανθεκτικού αμύλου βελτιώνει τον μεταβολισμό, σταθεροποιεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και ενισχύει τη μικροχλωρίδα του εντέρου, όπως αναφέρει ο Αμερικανός γιατρός Mark Hyman, διευθυντής του Κέντρου Λειτουργικής Ιατρικής της Κλινικής του Cleeveland3. Αυτός ο τύπος αμύλου βρίσκεται, για παράδειγμα, σε:

Ολόκληρους σπόρους

Ζυμαρικά

Όσπρια

Πράσινες μπανάνες

Πατάτες

5. Φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες είναι απαραίτητες καθώς συμβάλλουν στην ομαλή κίνηση του εντέρου και η έλλειψη τους μπορεί να οδηγήσει σε δυσπεψία και δυσκοιλιότητα. Μπορείτε να πάρετε φυτικές ίνες από τις ακόλουθες τροφές:

Άλευρο βρώμης

Καστανό ρύζι

Μπρόκολο

Λεμόνια

Αβοκάντο

Μήλα

Παπάγια

Αγγούρια

Καρπούζια

Αχλάδια

Μια ισορροπημένη διατροφή επιτρέπει στο σώμα σας να εκτελεί σωστά τις λειτουργίες του. Σας συνιστούμε να εξετάσετε τη διατροφή σας και να εντοπίσετε εάν σας λείπουν κάποια απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Αν ναι, σκεφτείτε πώς θα τα εντάξετε στην καθημερινή σας διατροφή. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, συμβουλευτείτε έναν διατροφολόγο ή έναν ενδοκρινολόγο.

