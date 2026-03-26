50 χρόνια Μασούτης – 50 ημέρες γεμάτες δώρα!

Η καμπάνια έχει τίτλο «50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 ημέρες γεμάτες δώρα!» και ο μεγάλος διαγωνισμός ξεκινάει στις 26 Μαρτίου.

26 Μαρ. 2026 17:45
Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς και παρουσιάζει μια νέα επετειακή ενέργεια που ανταμείβει καθημερινά τους καταναλωτές, χαρίζοντάς τους μεγάλα δώρα.

Η καμπάνια έχει τίτλο «50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 ημέρες γεμάτες δώρα!» και ο μεγάλος διαγωνισμός ξεκινάει στις 26 Μαρτίου. Κάθε μέρα, για 50 μέρες, αναδεικνύονται τρείς τυχεροί, συνολικά 150 τυχεροί, που κερδίζουν:

  • ένα i-phone 17 ή
  • Πόντους στην mascard αξίας 200€ ή
  • μία δωροεπιταγή αξίας 200€ για καύσιμα AVIN

Με κάθε αγορά σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ Μασούτης ή στο masoutis.gr, χρησιμοποιώντας τη mas card, οι ευκαιρίες να είσαι εσύ ο τυχερός αυξάνονται. Όσο περισσότερο γεμίζεις το καλάθι, τόσο αυξάνονται οι συμμετοχές στις κληρώσεις.

Με αυτή την ενέργεια, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. λέει ακόμη ένα «ευχαριστώ» στους καταναλωτές που την εμπιστεύονται εδώ και 50 χρόνια. Με σταθερό προσανατολισμό στον άνθρωπο και στις καθημερινές του ανάγκες, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε οικογένεια, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη και στιγμές χαράς στην καθημερινότητα.

