5o Kinofest, Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου: Δείτε τα βραβεία της διοργάνωσης

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο KinoFest – Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου στον μαγευτικό χώρο του Castro Clauss στην Πάτρα. Για πέντε ημέρες, ο ιστορικός αυτός χώρος μετατράπηκε σε ένα υπαίθριο θερινό σινεμά, όπου περισσότεροι από 1500 θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν προβολές γερμανόφωνων ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, συνοδευόμενες από εκλεκτό κρασί.

Φέτος, για πρώτη φορά, το Φεστιβάλ απέκτησε διαγωνιστικό τμήμα στο οποίο συμμετείχαν 8 ταινίες από Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και Λουξεμβούργο. Το απαιτητικό έργο της αξιολόγησης των οκτώ ταινιών ανέλαβε η κριτική επιτροπή απαρτιζόμενη από την Άννα Ρούτση (νομικός, αρθρογράφος, ερευνήτρια ντοκιμαντέρ), τον Πρόδρομο Τσινικόρη (ηθοποιός, σκηνοθέτης) και την Αλεξία Μπεζίκη (ηθοποιός).

*Το βραβείο καλύτερης ταινίας της κριτικής επιτροπής απονεμήθηκε ομόφωνα στη γερμανική ταινία When Will It Be Again Like It Never Was Before της Σόνια Χάις.

Στο φιλμ πρωταγωνιστεί ο μικρός γιος του διευθυντή μίας πρωτοποριακής ψυχιατρικής γερμανικής κλινικής που, μαζί με τα αδέρφια του και τη μητέρα του, συναναστρέφεται καθημερινά τους νεαρούς τρόφιμους που μπαινοβγαίνουν στο σπίτι τους, σε μια εύθραυστη συνθήκη απόλυτης αποδοχής. Η ταινία παρακολουθεί τρεις διαφορετικές περιόδους στη ζωή του παιδιού, που αντιμετωπίζει και το ίδιο ψυχολογικά προβλήματα. Ένα συγκινητικό, συλλογικό coming-of-age story μιας ολόκληρης οικογένειας.

Η κριτική επιτροπή βράβευσε την ταινία «για το απροσδόκητα συγκινητικό ταξίδι ενηλικίωσης του κεντρικού χαρακτήρα που μας έκανε να αναλογιστούμε τα δικά μας παιδικά και εφηβικά χρόνια και τελικά την αποδοχή ότι η ζωή είναι μια σειρά συναντήσεων και αποχαιρετισμών. Για τη διεισδυτική και τρυφερή ματιά της σκηνοθέτιδας σε μια οικογένεια που ζει με ανθρώπους σε θεραπευτικό πλαίσιο, εναλλάσσοντας ουσιαστικά τους ρόλους σε ένα κινηματογραφικό σκηνικό και μουσική που αναπαριστά πολύ πειστικά τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80 στη Δυτική Ομοσπονδιακή Γερμανία. Και τέλος, για τον τρόπο που προσέγγισε την ετερόκλητη κοινότητα των ασθενών, καθώς αριστοτεχνικά παίζει με την έννοια της «κανονικότητας» και των ρόλων που αναλαμβάνουμε στο τρίγωνο θύτης-θύμα-σωτήρας».

*Το βραβείο κοινού απέσπασε με μεγάλη πλειοψηφία η απολαυστική κωμωδία Bonjour Switzerland του Πέτερ Λουίζι που σάρωσε τις εντυπώσεις του κοινού του Φεστιβάλ με το ανατρεπτικό της χιούμορ.

Ένα τρελό δημοψήφισμα θέτει την Ελβετία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο εξής θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία εθνική γλώσσα: Γαλλικά. Όμως οι γερμανόφωνοι και οι ιταλόφωνοι Ελβετοί επαναστατούν, κι ένας γερμανόφωνος αστυνομικός καλείται να τους επιβάλει το νόμο -παρά το ότι δεν έχει καμία τέτοια διάθεση…

Μια ταινία που με διασκεδαστικό και εύστοχο τρόπο σατιρίζει τη φανταστική προσπάθεια επιβολής μιας κυρίαρχης γλώσσας στην πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική Ελβετία.

Στο φετινό Φεστιβάλ προβλήθηκαν γερμανόφωνες ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους από Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και Λουξεμβούργο με την πολύτιμη υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα, της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και της Πρεσβείας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος στα 100 χρόνια από τον θάνατο του Φραντς Κάφκα, το 5ο KinoFest φιλοξένησε την έκθεση αφίσας KOMPLETT KAFKA – Μια βιογραφία σε κόμικς σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Nicolas Mahler και το Literaturhaus Stuttgart (Λογοτεχνικό Σπίτι της Στουτγκάρδης), μέσα από την οποία παρουσιάζεται με σκίτσα η επεισοδιακή ζωή του Κάφκα.

Οι μικροί θεατές είχαν επίσης τη δική τους ξεχωριστή θέση στο Φεστιβάλ, με την προβολή της παιδικής ταινίας Lucy Wanted να ακολουθείται από το Εργαστήριο Ζωγραφικής “Η Συμμορία των Χρωμάτων”, προσφέροντας στα παιδιά μια μοναδική δημιουργική εμπειρία.

Το 5ο KinoFest ολοκληρώθηκε και ανανέωσε το ραντεβού με τους θεατές για την επόμενη χρονιά με τη γερμανική ταινία Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο παραγωγής Netflix, μία από τις πιο πολυβραβευμένες, μη αγγλόφωνες, ταινίες στην ιστορία των Όσκαρ. Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη στην Ελλάδα στο πλαίσιο του αφιερώματος στα 70 χρόνια της German Films.

ΤΟ KINOFEST

To KinoFest ξεκίνησε ως μια σκέψη να μετατραπεί για λίγες μέρες σε κινηματογραφικό κέντρο ένας μαγευτικός χώρος, ο χώρος του Castro Clauss: το παλαιότερο οινοποιείο της Ελλάδας. Να δοθεί μια εναλλακτική χρήση, αυτή του κινηματογράφου, σε έναν τόπο ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με μια παραδοσιακή πολιτιστική δραστηριότητα: αυτήν της τέχνης του κρασιού.

Ωστόσο ως ένδειξη σεβασμού στις ρίζες του τοπόσημου αυτού, αποφασίστηκε το Φεστιβάλ να είναι γερμανόφωνο προς τιμήν (και στη γλώσσα) του Βαυαρού ιδρυτή του, Γουστάβου Κλάους που πριν 163 χρόνια ίδρυσε την Achaia Clauss.

To KinoFest – Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου ιδρύθηκε από την ABCinema σε συνεργασία με το Goethe-Zentrum Patras με σκοπό να αναδείξει τις καλύτερες γερμανόφωνες ταινίες και να προωθήσει την γερμανόφωνη οπτικοακουστική δημιουργία στην Ελλάδα.

Η ABCinema Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με έδρα την Πάτρα έχει ως ιδρυτικό σκοπό την διάδοση της κινηματογραφικής τέχνης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Από το 2019 έως σήμερα περισσότεροι από 6.500 θεατές στην Πάτρα και σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν απολαύσει εικόνες από το Castro Clauss και τις γερμανόφωνες ταινίες που προβάλλονται στο Φεστιβάλ.Όλες οι εκδηλώσεις και οι προβολές του KinoFest Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου είναι δωρεάν για το κοινό συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια του θεσμού και στην ανάδειξη της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας ως τουριστικών προορισμών και προωθώντας τις αρχές της πολιτιστικής διπλωματίας.

