5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης»: Για πάντα στην καρδιά μας!

Το διοργανώνει η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου και θα συμμετάσχουν Απόλλων, Προμηθέας και ΠΑΣ Ιωνικός 1980

5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης»: Για πάντα στην καρδιά μας!
23 Δεκ. 2025 19:43
Pelop News

Με μότο «Για πάντα στην καρδιάς μας» για 5η χρονιά η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου διοργανώνει το διήμερο 27-28 Δεκεμβρίου τουρνουά Εφήβων στη μνήμη του αδικοχαμένου Νίκου Μοίραλη. Θα συμμετάσχουν Απόλλων, Προμηθέας και ΠΑΣ Ιωνικός 1980.

Η σχετική ανακοίνωση της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έχει ως εξής:

«Οι μέρες των γιορτών μας προσφέρουν μια ευκαιρία να ξεκουραστούμε και να μοιραστούμε ποιοτικές στιγμές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Για την Οικογένεια της «Ένωσης», όμως, είναι επιπλέον και μια ευκαιρία να θυμηθούμε και να τιμήσουμε ένα δικό μας άνθρωπο, ένα νέο παιδί, ένα αγαπημένο φίλο που χάθηκε πρόωρα πριν από 5,5 χρόνια.

Ο Νίκος Μοίραλης είναι πάντα στις σκέψεις μας και την καρδιά μας και το Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά που διοργανώνεται φέτος για 5η χρονιά είναι μια ελάχιστη χειρονομία για να τιμήσουμε την μνήμη του, παίζοντας μπάσκετ που τόσο αγαπούσε.

5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης»: Για πάντα στην καρδιά μας!

Το 5ο Τουρνουά Εφήβων U18 “Νίκος Μοίραλης” θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 28-29 Δεκεμβρίου στο Κλειστό της Α.Ε.Γ.Ε.Π. στα Κρύα Ιτεών με την συμμετοχή των Ομάδων του Απόλλωνα Πάτρας, του Προμηθέα Πάτρας, του ΠΑΣ Ιωνικός 1980 (Αγρινίου) και της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν οι 2 ημιτελικοί:

18:00 ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ vs ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 1980

20:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ vs ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου οι 2 ηττημένες ομάδες θα παίξουν στον μικρό τελικό του Τουρνουά στις 5 το απόγευμα και οι 2 νικήτριες θ’ αγωνιστούν στις 7 το απόγευμα στον Τελικό, ενώ θ’ ακολουθήσουν στη συνέχεια οι απονομές:

5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης»: Για πάντα στην καρδιά μας!

17:00 ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

19:00 ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

20:45 ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Η είσοδος στο 5οΤουρνουά Εφήβων U18 “Νίκος Μοίραλης” είναι φυσικά ελεύθερη, αλλά και τις 2 ημέρες κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ύστερα από πρωτοβουλία της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, θα συλλεχθούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:26 Αγρότες με τρακτέρ έκαναν… κατάληψη στο κέντρο της Καλαμάτας
21:17 Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ», ΒΙΝΤΕΟ
21:06 Ο Μητροπολίτης Πατρών σε Ιδρύματα της πόλης, ΦΩΤΟ
20:56 Ισπανία: Διπλή δολοφονία, τσακωμός με δύο άνδρες που είχαν κάνει κατάληψη σε σαλέ
20:46 «Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την πορεία προς την επιστροφή στη Super League»
20:35 «Ίσως αυτή είναι η εκδίκηση των ζώων της Δύσης για τα γουρουνάκια;», επίθεση της Ζαχάροβα στο CNN
20:25 Πάτρα: Οικογένεια με ναρκωτικά, μητέρα και γιος συνελήφθησαν
20:14 Βούτηξε στο κενό από ταράτσα κτηρίου και αυτοκτόνησε γνωστός αθλητικός ρεπόρτερ, ΒΙΝΤΕΟ
20:04 Ιταλία: Πρόστιμο 256 εκατομμυρίων ευρώ στη Ryanair για κατάχρηση
19:53 Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αύξηση του κατώτατου μισθού 27%!
19:43 5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης»: Για πάντα στην καρδιά μας!
19:31 Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας: Σπουδαία δράση, δίπλα στη Μέριμνα
19:21 Τότε θα γίνει η κηδεία του Λευτέρη Κακουλίδη
19:10 Είναι πραγματική τρέλα! Στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια το τζακ πoτ του αμερικανικού χριστουγεννιάτικου λαχείου Powerball
19:00 Οδηγούν την κοινωνία στο μίσος και την τοξικότητα
18:46 Μαθητής 14 χρονών συνελήφθη με αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι έξω από σχολείο!
18:34 Τσάμπα περιμένατε αναλύσεις και φάσεις από Λανουά, η ΕΠΟ τον «έκοψε», αυτός είναι ο λόγος!
18:22 Αγρότες: Από την Πάτρα μέχρι τα Μάλγαρα και από τη Θήβα στη Νίκαια , όλα τα μπλόκα LIVE
18:21 Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της ΠΔΕ για το 2026 – Ν. Φαρμάκης: «Κάνουμε κάθε χρόνο ένα βήμα προς τα εμπρός»
18:10 Κίνδυνος στο Τσέρνομπιλ: «Η ”σαρκοφάγος” από πάνω δεν θα αντέξει άμεσο πλήγμα ρωσικού πυραύλου ή drone»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ