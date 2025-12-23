5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης»: Για πάντα στην καρδιά μας!

Με μότο «Για πάντα στην καρδιάς μας» για 5η χρονιά η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου διοργανώνει το διήμερο 27-28 Δεκεμβρίου τουρνουά Εφήβων στη μνήμη του αδικοχαμένου Νίκου Μοίραλη. Θα συμμετάσχουν Απόλλων, Προμηθέας και ΠΑΣ Ιωνικός 1980.

Η σχετική ανακοίνωση της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έχει ως εξής:

«Οι μέρες των γιορτών μας προσφέρουν μια ευκαιρία να ξεκουραστούμε και να μοιραστούμε ποιοτικές στιγμές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Για την Οικογένεια της «Ένωσης», όμως, είναι επιπλέον και μια ευκαιρία να θυμηθούμε και να τιμήσουμε ένα δικό μας άνθρωπο, ένα νέο παιδί, ένα αγαπημένο φίλο που χάθηκε πρόωρα πριν από 5,5 χρόνια.

Ο Νίκος Μοίραλης είναι πάντα στις σκέψεις μας και την καρδιά μας και το Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά που διοργανώνεται φέτος για 5η χρονιά είναι μια ελάχιστη χειρονομία για να τιμήσουμε την μνήμη του, παίζοντας μπάσκετ που τόσο αγαπούσε.

Το 5ο Τουρνουά Εφήβων U18 “Νίκος Μοίραλης” θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 28-29 Δεκεμβρίου στο Κλειστό της Α.Ε.Γ.Ε.Π. στα Κρύα Ιτεών με την συμμετοχή των Ομάδων του Απόλλωνα Πάτρας, του Προμηθέα Πάτρας, του ΠΑΣ Ιωνικός 1980 (Αγρινίου) και της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν οι 2 ημιτελικοί:

18:00 ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ vs ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 1980

20:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ vs ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου οι 2 ηττημένες ομάδες θα παίξουν στον μικρό τελικό του Τουρνουά στις 5 το απόγευμα και οι 2 νικήτριες θ’ αγωνιστούν στις 7 το απόγευμα στον Τελικό, ενώ θ’ ακολουθήσουν στη συνέχεια οι απονομές:

17:00 ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

19:00 ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

20:45 ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Η είσοδος στο 5οΤουρνουά Εφήβων U18 “Νίκος Μοίραλης” είναι φυσικά ελεύθερη, αλλά και τις 2 ημέρες κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ύστερα από πρωτοβουλία της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, θα συλλεχθούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου».

