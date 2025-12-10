6 νέα βραβεία για τη Lidl Ελλάς στα Social Media Awards 2025

Πασχαλία Ραμπότη, Influencer Marketing Specialist, Engagement, Lidl Ελλάς | Iωάννα Μαρία Λέφα, Social Media Specialist, Engagement, Lidl Ελλάς
10 Δεκ. 2025 15:32
Η Lidl Ελλάς απέσπασε σημαντικές διακρίσεις στα Social Media Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσίας της στα ψηφιακά μέσα και την ικανότητά της να δημιουργεί αυθεντικό περιεχόμενο που συνδέεται ουσιαστικά με το κοινό.

Με στρατηγικές που αξιοποίησαν τις δυνατότητες πλατφορμών όπως το YouTube και το TikTok, η Lidl Ελλάς κατάφερε να ξεχωρίσει για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της.

Οι διακρίσεις της εταιρείας:

  • Gold στην κατηγορία Most Innovative Use of YouTube Creators για το project “YouTube at its Lidl”, όπου δημιουργήθηκε ένα πολυθεματικό οικοσύστημα αυθεντικού περιεχομένου με κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς, αποσπώντας πάνω από 7,7 εκατ. προβολές και 69.370 ώρες παρακολούθησης.
  • Gold στην κατηγορία Best Social Media Strategy for Employer Branding για τον λογαριασμό @teamlidl.gr, που ανέδειξε την κουλτούρα και την ομάδα της Lidl Ελλάς.
  • Gold στην κατηγορία Best Use of Content Creators for a TikTok Campaign για την καμπάνια “Dubai Chocolate”, η οποία πέτυχε 344% αύξηση πωλήσεων και 433% αύξηση επισκεψιμότητας στα καταστήματα.
  • Gold στην κατηγορία Best Use of TikTok for Sales για την αξιοποίηση του TikTok ως εργαλείο άμεσης εμπορικής απόδοσης.
  • Silver στην κατηγορία Best in Food & Beverage για το TikTok account της Lidl Ελλάς, που ξεχώρισε για την αυθεντικότητα και τη στρατηγική συνέπεια, φτάνοντας τους 110.000 followers.
  • Silver στην κατηγορία Best Social Media Strategy for Product / Service Launch για τη στρατηγική social-first προσέγγιση στο λανσάρισμα του Dubai Chocolate.

Η Lidl Ελλάς αξιοποίησε τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όχι απλώς ως κανάλια επικοινωνίας, αλλά ως χώρους σύνδεσης, έκφρασης και θετικής επίδρασης. Μέσα από συνεργασίες με δημιουργούς, αυθεντικό περιεχόμενο και ενεργοποίηση της κοινότητας, το brand κατάφερε να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα, να δημιουργήσει engagement και να μετατρέψει τα social media σε μοχλό εμπορικής απόδοσης. Με αυτές τις διακρίσεις, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να θέτει νέα πρότυπα για τον κλάδο του λιανεμπορίου στην ψηφιακή εποχή.

