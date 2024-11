60 Χρόνια Πανεπιστήμιο Πατρών: Επετειακό Συνέδριο – «Το Αποτύπωμα του στην Πόλη, στην Περιφέρεια, στη Χώρα και στον Κόσμο»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών γιορτάζει και στο πλαίσιο αυτής της επετείου, οργανώνει Συνέδριο με τίτλο: «Το Αποτύπωμα του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πόλη, στην Περιφέρεια, στη Χώρα και στον Κόσμο», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2024, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο.

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Συνεδρίου.

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο – Χάρτης [σύνδεσμος]

Διαδικτυακή μετάδοση του Συνεδρίου:

28/11 αίθουσα Ι4: https://youtube.com/live/EzI7TUV1ymo?feature=share

28/11 αίθουσα Ι1: https://youtube.com/live/gqY-jMMkVgw?feature=share

29/11 αίθουσα Ι4: https://youtube.com/live/0W18lmBRqSA?feature=share

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου:

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2024

09.30-10.00

Αίθουσα Ι4

Προσέλευση

Καλωσόρισμα: Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

10.00-11.30

Στρογγυλό Τραπέζι

Θέμα: «Μνήμες, Στοχασμοί, Αναστοχασμοί»

Συντονιστής: Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής,

Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Συμμετέχοντες:

Αντώνιος Γραμματικός, Ομότιμος Καθηγητής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Αλέξης Λυκουργιώτης, Ομότιμος Καθηγητής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Σταμάτης Αλαχιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, πρώην Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Νικόλαος Ζούμπος, πρώην Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Σταύρος Κουμπιάς, Ομότιμος Καθηγητής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών (με τηλεδιάσκεψη)

Γεώργιος Παναγιωτάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια, πρώην Πρύτανις Πανεπιστημίου Πατρών

11.30-12.00

Διάλειμμα

12.00 -12.30

Συντονιστής: Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών Πανεπιστημίου Πατρών

Ομιλία: «Φοιτητική ζωή και νοοτροπία στο Πανεπιστήμιο Πατρών σήμερα και 40 χρόνια πριν»

Ομιλητής: Θανάσης Καραλής, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Συντονιστής ΚΕΔΙΜΑ

12.30-14.00

Στρογγυλό Τραπέζι

Θέμα: «Μεταρρυθμίσεις στα Πανεπιστήμια»

Συντονιστής: Διονύσιος Μαντζαβίνος, Καθηγητής,

Αντιπρύτανης Στρατηγικής Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας

Συμμετέχοντες:

Γιάννης Πανούσης, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, πρώην Πρύτανης ΔΠΘ

Εύη Χριστοφιλοπούλου, πρώην Υφυπουργός Παιδείας, πρώην Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Βασίλειος Διγαλάκης, Καθηγητής, πρώην Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, πρώην Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης

Νικόλαος Παπαϊωάννου, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης και πρώην Πρύτανης του ΑΠΘ

14.00-15.00

Στρογγυλό Τραπέζι

Θέμα: «Οι Απόφοιτοί μας»

Συντονιστής: Σπήλιος Παπαθανασόπουλος, πρώην Γενικός Γραμματέας Πανεπιστημίου Πατρών

Συμμετέχοντες:

Άννα Μπατιστάτου, Καθηγήτρια Ιατρικής, Πρόεδρος UniAdrion, Πρύτανις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανδρέας Φλώρος, Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Xρήστος Ταραντίλης, Καθηγητής ΟΠΑ, ΕΥ Partner

Βασίλης Σιαδήμας, Πρόεδρος ΜΟΔ Α.Ε. (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)

Αντώνης Σκιαθάς, Ποιητής, Πρόεδρος Γραφείου Ποιήσεως

15.00-16.30

Γεύμα

16.30-17.30

Στρογγυλό Τραπέζι

Θέμα: «Διεθνοποίηση, Εξωστρέφεια, Αριστεία»

Συνεργασίες με Αλεξάνδρεια, Κίνα, Αρχαία Ολυμπία

Συντονιστής: Αλέξανδρος Κατσαούνης, Καθηγητής, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Συμμετέχοντες:

Χρήστος Μιχαλακέλης, Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος του ΔΣ της Study in Greece

Θοδωρής Παπαϊωάννου, Γενικός Διευθυντής του Study in Greece

Δημήτρης Γιαννουλόπουλος, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου & Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Goldsmiths University of London

Bára Křenek Sobotková, Head of Internationalisation team at Study in Czechia, DZS (με τηλεδιάσκεψη)

Vasso Koutsos, Deputy Director International Marketing and Recruitment- International Office – University of Auckland (με τηλεδιάσκεψη)

17.30-18.00

Διάλειμμα

18.00- 21.00

Πανηγυρική Εκδήλωση

Αίθουσα Ι1

(είσοδος μόνο με πρόσκληση)

Χαιρετισμοί

Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Νικόλαος Παπαϊωάννου, Εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σήφης Μπουζάκης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κεντρική Ομιλία: «Το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος»

Ομιλητής: Ευάγγελος Βενιζέλος, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, πρώην Υπουργός Εξωτερικών

Μουσική Εκδήλωση

Συναυλία με το Γιώργο Νταλάρα

Έκθεση Ιστορικού Αρχείου Πανεπιστημίου Πατρών

Φουαγιέ Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου

Διοργάνωση: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2024

09.30-11.00

Αίθουσα Ι4

Στρογγυλό Τραπέζι

Θέμα: «Οι Συλλογικότητες στο Πανεπιστήμιο»

Συντονιστής: Ελένη Αλμπάνη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού

Συμμετέχοντες:

Ηλίας Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος Σωματείου Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

Γεώργιος Ψαρράς, Καθηγητής, Πρόεδρος ΔΣ του Συλλόγου Μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών

Γρηγόριος Μικρώνης, Πρόεδρος Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών

Δημήτριος Τσιπιανίτης, Πρόεδρος Συλλόγου Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών, Γεν. Γραμματέας Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.

Ελένη Σέρπη, Πρόεδρος Συλλόγου Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών

Μανόλης Αποστολάκης, Πρόεδρος Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών

11.00-11.30

Διάλειμμα

11.30-13.30

Στρογγυλό Τραπέζι

Θέμα: «Τα Πανεπιστήμια Σήμερα»

Συντονιστές: Ιωάννης Βενέτης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών Πανεπιστημίου Πατρών

Συμμετέχοντες:

Περικλής Μήτκας, Καθηγητής, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ)

Αθανάσιος Κατσής, Προεδρεύων Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Άννα Μπατιστάτου, Καθηγήτρια Ιατρικής, Πρόεδρος UniAdrion, Πρύτανις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εμμανουήλ Κουτούζης, Καθηγητής, Πρύτανης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Παναγιώτης Αγγελίδης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ανδρέας Φιλίππου, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, πρώην Υπουργός Παιδείας Κύπρου

Αναστάσιος Μπούντης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών

13.30-15.00

Γεύμα

Λήξη Συνεδρίου

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία: Τι λένε οι μετεωρολόγοι για το Σαββατοκύριακο, ποιες περιοχές είναι πιθανό να κινδυνεύσουν με έντονα φαινόμενα ΧΑΡΤΕΣ

Πάτρα – Ιστορική επιτυχία στο ΠΓΝΠ: Πρώτη ταυτόχρονη μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος

TikTok: Σκέψεις για μπλοκάρισμα των φίλτρων ομορφιάς στους εφήβους

Χριστούγεννα στο εξωτερικό: Οι κορυφαίοι οικονομικοί προορισμοί για τις γιορτές

Εορταστικό ωράριο: Πότε ξεκινά, πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Λήγει η προθεσμία δηλώσεων στο Κτηματολόγιο: Τι θα γίνει με όσους το αμέλησαν ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News