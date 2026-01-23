61ος Κρυμμένος Θησαυρός: Cubeez στη Μαιζώνος και «δουλειές σπιτιού» στα Ψηλά Αλώνια – Η δράση κορυφώνεται

Συνεχίζονται δυναμικά οι δράσεις του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού, με τις επόμενες προγραμματισμένες συναντήσεις των πληρωμάτων που συμμετέχουν στο παιχνίδι να πραγματοποιούνται το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στις 11:00, στον πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος, και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, επίσης στις 11:00, στα Ψηλά Αλώνια.

Το Σάββατο, τα πληρώματα θα διαγωνιστούν σε τρία χαρτοκιβώτια στο καλλιτεχνικό παιχνίδι Cubeez, παρουσιάζοντας σε ολόκληρη την πόλη τις δημιουργικές και κατασκευαστικές τους ιδέες. Με έμφαση στη χαρά και τη δημιουργικότητα, θα δώσουν ζωντάνια στον νέο πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος. Σημείο αναφοράς αποτελεί η συμβολή των οδών Παντανάσσης και Μαιζώνος.

Την Κυριακή, τα πληρώματα θα δοκιμαστούν σε… δουλειές του σπιτιού! Πρόκειται για μια φάση πλατείας με πέντε παιχνίδια και μια μεγάλη έκπληξη, η οποία αναμένεται να κάνει… ντόρο!

Μείνετε συντονισμένοι… η δράση συνεχίζεται!

