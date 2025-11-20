75 λεπτά για τρία χιλιόμετρα – Γολγοθάς η μετακίνηση από Παραλία προς Πάτρα και από Λαχαναγορά προς Οβρυά

Είναι δυνατόν να χρειαστεί κάποιος 75 λεπτά για να διανύσει τρία μόλις χιλιόμετρα με το ΙΧ;

Κι όμως, αυτό συνέβη χθες στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τα νεύρα των οδηγών που κινούνταν προς Οβρυά και Παραλία να γίνουν… σμπαράλια.

Το νέο μέτωπο κυκλοφοριακού προβλήματος καταγράφηκε χθες τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Οβρυάς, όπου η κατάσταση επιβαρύνθηκε ιδιαίτερα από τα έργα τοποθέτησης αγωγού φυσικού αερίου σε τμήμα της οδού Ακρωτηρίου. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονο μποτιλιάρισμα και μεγάλη ταλαιπωρία, με τους οδηγούς να χρειάζονται μεγάλη υπομονή για να διανύσουν τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάστηκε και στο παραλιακό μέτωπο, όπου λόγω των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που τέθηκαν σε ισχύ από προχθές, λόγω της κατασκευής της Πατρών-Πύργου, παρατηρήθηκε σημαντικό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η απόσταση από την περιοχή των Καμινίων έως την Πάτρα χρειαζόταν χθες περίπου 50 λεπτά.

Το χθεσινό κομφούζιο στο παραλιακό μέτωπο επιδεινώθηκε περαιτέρω από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο ύψος των Βραχνεΐκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με φορτηγό. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ -γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία.

Να σημειωθεί ότι οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η «Πελοπόννησος» μίλησε με δύο οδηγούς που είχαν την ατυχία να βρεθούν χθες στα δύο σημεία όπου σημειώθηκε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Μία από τις παθούσες του… μαρτυρίου στην περιοχή της Λαχαναγοράς ήταν η κτηνίατρος Κατερίνα Ράπτη, η οποία δήλωσε: «Πρώτη φορά μου συνέβη κάτι τέτοιο. Από τη Λαχαναγορά μέχρι την Οβρυά, μια διαδρομή τριών χιλιομέτρων, χρειάστηκα μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά. Απίστευτο μποτιλιάρισμα λόγω των έργων που γίνονταν στο σημείο. Εχω την εντύπωση ότι κανένας απ’ όσους κινήθηκαν στην περιοχή δεν έφτασε έγκαιρα στη δουλειά του».

Στο παραλιακό μέτωπο, «εγκλωβίστηκε» η ιδιωτική υπάλληλος Ελένη Τρίγκα, η οποία σημείωσε: «Δουλεύω κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα και κάθε μέρα το τελευταίο διάστημα είχαμε μποτιλιάρισμα, όμως σήμερα (σ.σ. χθες) το κακό παράγινε. Υπήρχε μεγάλο μποτιλιάρισμα, περνούσαν σωρηδόν νταλίκες οι οποίες δεν άφηναν κανένα ΙΧ από τους παράδρομους, και έκανα την απόσταση περίπου 50 λεπτά. Πρέπει κάτι να γίνει, γιατί πολλά οχήματα περνούν το φανάρι με πορτοκαλί για να προλάβουν και φοβάμαι ότι θα συμβεί ατύχημα».

Ειδικά στο παραλιακό μέτωπο, όσοι κινούνται από την Κάτω Αχαΐα και τις γύρω περιοχές προς την Πάτρα θα χρειαστεί να οπλιστούν, για λίγες ακόμα μέρες, με υπομονή, καθώς οι εργασίες θα συνεχιστούν σίγουρα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, όποτε μέχρι εκείνο το διάστημα θα υπάρχει κυκλοφορικό ζήτημα.

Εκτροπή κυκλοφορίας από σήμερα – Τελικές εργασίες για τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι εργασίες ολοκλήρωσης του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, με την κατασκευή και τη σύνδεση του υπολειπόμενου τμήματος Μιντιλόγλι – Αλισσός να προχωρά στο τελευταίο και πιο κρίσιμο στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό, από σήμερα έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου θα εφαρμοστεί εκτεταμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση, η οποία αφορά σε εκτροπή της κυκλοφορίας και προς τις δύο κατευθύνσεις στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.

Η εκτροπή αφορά το τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Βιομηχανικής Περιοχής (ΧΘ 7,0) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κάτω Αχαΐας (ΧΘ 17,9), δηλαδή σε μήκος 11 επιπλέον χιλιομέτρων, πέραν της ήδη υφιστάμενης ρύθμισης μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και ΒΙΠΕ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της ΠΕΟ Πατρών Πύργου, ενώ οι κάθετες συνδέσεις προς τους οικισμούς νότια του αυτοκινητόδρομου θα παραμείνουν ανοιχτές, εξασφαλίζοντας τη βασική τοπική προσβασιμότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού, οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η κατασκευή των τελικών τμημάτων και η πλήρης ένταξή τους στον νέο αυτοκινητόδρομο. Το έργο, που αναμένεται να ανακουφίσει σημαντικά την κυκλοφορία και να ενισχύσει την οδική ασφάλεια σε μια περιοχή με αυξημένο φορτίο, απαιτεί υψηλό επίπεδο συντονισμού με τις αρμόδιες υπηρεσίες και διαρκή εποπτεία στο εργοτάξιο.

Οι υπεύθυνοι της κατασκευάστριας εταιρείας ΑΒΑΞ τονίζουν ότι έχει προβλεφθεί ειδική διαδικασία για την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα οχήματα θα μπορούν να περάσουν μέσα από το αποκλεισμένο τμήμα, συνοδεία ειδικών οχημάτων της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση και ασφαλής πρόσβαση.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχουν πλήρεις εργοταξιακές σημάνσεις, ενημερωτικές πινακίδες και συνεχής παρουσία συνεργείων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους οδηγούς.

Η Ολυμπία Οδός καλεί τους χρήστες του δρόμου να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή, να τηρούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να προγραμματίζουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις.

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα της Δυτικής Ελλάδας, το οποίο θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια, θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον άξονα. Οι τελικές εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη συνιστούν το τελευταίο βήμα πριν την πλήρη παράδοση του έργου, που αναμένεται να αλλάξει οριστικά την εικόνα των μεταφορών στην περιοχή.

