8.500 δικαιούχοι θα λάβουν 1.000 ευρώ στις 27 Νοεμβρίου μέσω προπληρωμένων καρτών

Στις 27 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για 8.500 δικαιούχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων, οι οποίοι θα λάβουν 1.000 ευρώ ο καθένας, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, η υπουργός εξήγησε ότι η κλήρωση εντάσσεται σε πρωτοβουλία του υπουργείου που στοχεύει να ενισχύσει τη χρήση των προπληρωμένων καρτών και να προωθήσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στα κοινωνικά προγράμματα.

«Σε μια εβδομάδα έχουμε μία κλήρωση έτσι ώστε 8.500 συμπολίτες μας να πάρουν από 1.000 ευρώ ο καθένας, για να δείξουμε ότι η χρήση των προπληρωμένων καρτών αποδίδει. Αν χρησιμοποιείς την κάρτα σου, παίρνεις έναν λαχνό για το 50% των ηλεκτρονικών συναλλαγών σου και επιπλέον λαχνούς για κάθε 5% αγορών», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όσοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να το δηλώσουν στην πλατφόρμα του προγράμματος. Το χρηματικό έπαθλο θα κατατεθεί απευθείας στο IBAN που συνδέεται με την προπληρωμένη κάρτα του κάθε δικαιούχου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων του υπουργείου και στόχο έχει να ενισχύσει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινωνικά προγράμματα, αποτρέποντας φαινόμενα κατάχρησης και ενισχύοντας τη διαφάνεια στη διαχείριση των επιδομάτων.

