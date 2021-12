8χρονος οπαδός της ΚΠΡ νίκησε τον καρκίνο BINTEO

Μια συγκινητική και ευχάριστη είδηση πρόσφερε ο 8χρονος Φέλιξ ο οποίος είναι οπαδός της ΚΠΡ.

Ο μικρός στο ματς με την Μπόρνμουθ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με την αδελφή του, έπιασαν ένα καμπανάκι και το χτύπησαν δυνατά, για να πουν σε όλους ότι ο Φέλιξ κατάφερε και νίκησε τη λευχαιμία από την οποία ταλαιπωρήθηκε τρία χρόνια.

🚨⚽️ | NEW: 8 year old QPR fan Felix came onto the pitch at half time during QPR vs Bournemouth to ring a bell signalling the end of his 3 year battle against Leukaemia pic.twitter.com/wxFa5ulsSs

— Football For All (@FootballlForAll) December 27, 2021