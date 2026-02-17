Μπόνους για 10.000 συνταξιούχους! Μαζί με τις συντάξεις Μαρτίου και αναδρομικά

Λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας στις 23 Φεβρουαρίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σε επιτάχυνση των πληρωμών των συντάξεων Μαρτίου, με τις πρώτες καταβολές να πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, από το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς οι συντάξεις Μαρτίου για μεγάλο μέρος των δικαιούχων, ώστε να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ πριν από την αργία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται ως εξής:

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 : Καταβολή κύριων συντάξεων από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και νέων συντάξεων που εκδόθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (βάσει ν. 4387/2016 από 1/1/2017 και μετά). Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

: Καταβολή κύριων συντάξεων από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και νέων συντάξεων που εκδόθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (βάσει ν. 4387/2016 από 1/1/2017 και μετά). Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026: Πληρωμή κύριων συντάξεων από τα τέως ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.ά.), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και κύριες και επικουρικές συντάξεις υπαλλήλων του Δημοσίου.

Παράλληλα, μαζί με τις τακτικές συντάξεις Μαρτίου, θα καταβληθούν αναδρομικά ποσά σε περίπου 10.000 δικαιούχους. Από αυτούς, περίπου 3.000 θα λάβουν ποσά από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων (με ορισμένα να αφορούν αναπηρικές παροχές), οι οποίοι εκκρεμούν από το 2019.

Επιπλέον, έως την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται η καταβολή αναδρομικών σε περίπου 7.000 ένστολους, των οποίων οι πληρωμές είχαν καθυστερήσει λόγω αναγκαίων επιπλέον ελέγχων.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ, έως το τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται η έκδοση 2.000–3.000 επικουρικών συντάξεων, με αποτέλεσμα οι εκκρεμείς να μειωθούν κάτω από τις 30.000. Οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις έχουν ήδη υποχωρήσει στις 14.000 (από 15.000 τους προηγούμενους μήνες).

