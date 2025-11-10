Α’ Κατηγορία: Ο Εθνικός Πατρών επικράτησε 2-0 της Νίκης Προαστείου
Επιστροφή στις νίκες για τον Εθνικό Πατρών
O Eθνικός Πατρών επικράτησε 2-0 της Νίκης Προαστείου σε παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου της Α’ Κατηγορίας.
Στο 44′ ο Ζησιμόπουλος άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους και ο Χριστοδουλόπουλος στο 63′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Αρης
|7
|13-4
|17
|Πάτραι
|7
|18-2
|15
|Εθνικός Π.
|7
|18-6
|14
|Κεραυνός
|7
|11-3
|12
|Αιγ./Ακράτα
|7
|9-6
|11
|Νίκη Πρ.
|7
|7-8
|10
|Ηρακλής Π.
|7
|14-16
|10
|Ζαβλάνι
|7
|10-13
|7
|Αστέρας Τεμ.
|7
|3-22
|1
|Απόλλων Εγλ.
|7
|0-23
|0
