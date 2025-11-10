Α’ Κατηγορία: Ο Εθνικός Πατρών επικράτησε 2-0 της Νίκης Προαστείου

Επιστροφή στις νίκες για τον Εθνικό Πατρών

10 Νοέ. 2025 20:07
Pelop News

O Eθνικός Πατρών επικράτησε 2-0 της Νίκης Προαστείου σε παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου της Α’ Κατηγορίας.

Στο 44′ ο Ζησιμόπουλος άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους και ο Χριστοδουλόπουλος στο 63′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αρης 7 13-4 17
Πάτραι 7 18-2 15
Εθνικός Π. 7 18-6 14
Κεραυνός 7 11-3 12
Αιγ./Ακράτα 7 9-6 11
Νίκη Πρ. 7 7-8 10
Ηρακλής Π. 7 14-16 10
Ζαβλάνι 7 10-13 7
Αστέρας Τεμ. 7 3-22 1
Απόλλων Εγλ. 7 0-23 0

