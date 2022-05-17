Α’ Κατηγορία: Πρώτος σκόρερ ο Ν. Αποσκίτης
O επιθετικός του Πήγασου Μπεγουλακίου παραμένει στην κορυφή του πίνακα των σκόρερς στη διαδικασία των play outs
O Nίκος Αποσκίτης του Πήγασου Μπεγουλακίου με 9 γκολ παραμένει στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερς στη διαδικασία των play outs της Α’ Κατηγορίας.
Αναλυτικά όλοι οι σκόρερς:
ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓ. 9
ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΚΑΡΟΣ Π. 6
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΟΞΑ ΝΙΦ. 5
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ 5
ΚΩΤΣΙΑΣ ΑΡΟΗ 4
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ 4
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ 4
ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΑΧΑΙΟΣ 3
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΑΙΟΣ 3
ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ 3
ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 3
Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΣ 3
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΠΑΤΡΑ 3
ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΑΕ ΠΑΤΡΑ 3
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ 3
ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 3
ΚΡΙΜΠΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 3
ΜΑΝΤΑΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ 3
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 3
ΠΡΕΜΤΟΣ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ 3
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ 3
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 2
Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ 2
Χ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ 2
ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ 2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 2
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ 2
ΤΑΓΑΡΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 2
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ 2
ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ 2
ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ 2
ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΡΟΗ 2
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ 2
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΑΙΟΣ 2
ΓΚΕΒΟΡΥ ΑΧΑΙΟΣ 2
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΑΙΟΣ 2
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 2
ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ 2
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΣ 2
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΔΙΑΣ 2
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ 1
ΤΣΑΜΗΣ ΙΚΑΡΟΣ 1
ΜΟΥΖΟΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ 1
ΒΛΑΧΟΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ 1
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 1
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 1
ΝΑΣΗΣ ΑΕ ΠΑΤΡΑ 1
ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΑΕ ΠΑΤΡΑ 1
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 1
ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 1
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 1
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ 1
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ 1
ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ 1
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1
ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ 1
ΚΩΣΤΙΚΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ 1
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ 1
ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ 1
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΔΙΑΣ 1
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΣ 1
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΔΙΑΣ 1
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΔΙΑΣ 1
ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΛΑΒΥΡΤΑ 1
ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1
ΑΝΤΥΠΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1
Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1
ΓΚΛΑΒΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ 1
Δ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ 1
ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ 1
ΒΡΥΝΙΑΣ ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ 1
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΟΗ 1
ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΑΡΟΗ 1
ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΡΟΗ 1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΟΗ 1
ΚΟΓΙΟΣ ΑΡΟΗ 1
ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΑΡΟΗ 1
ΜΟΥΤΣΑ ΑΧΑΙΟΣ 1
Γ. ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΧΑΙΟΣ 1
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΑΙΟΣ 1
ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΑΧΑΙΟΣ 1
ΚΑΝΤΑΣ ΑΧΑΙΟΣ 1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ 1
ΙΝΤΖΕΣ ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ 1
ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ 1
ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ 1
ΜΠΑΝΙ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ 1
ΘΩΜΑΣ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ 1
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