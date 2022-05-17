Α’ Κατηγορία: Πρώτος σκόρερ ο Ν. Αποσκίτης

O επιθετικός του Πήγασου Μπεγουλακίου παραμένει στην κορυφή του πίνακα των σκόρερς στη διαδικασία των play outs

Α' Κατηγορία: Πρώτος σκόρερ ο Ν. Αποσκίτης
17 Μάι. 2022

O Nίκος Αποσκίτης του Πήγασου Μπεγουλακίου με 9 γκολ παραμένει στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερς στη διαδικασία των play outs της Α’ Κατηγορίας.

Αναλυτικά όλοι οι σκόρερς:

ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ         ΠΗΓΑΣΟΣ  ΜΠΕΓ.           9

ΓΑΒΡΙΗΛ              ΙΚΑΡΟΣ Π. 6

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ    ΔΟΞΑ ΝΙΦ.        5

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ    ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ   5

ΚΩΤΣΙΑΣ               ΑΡΟΗ    4

ΚΑΛΟΥΔΗΣ         ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ   4

ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ       ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ        4

ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ       ΑΧΑΙΟΣ 3

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ              ΑΧΑΙΟΣ 3

ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ             3

ΓΙΑΝΝΗΣ              ΕΘΝΙΚΟΣ             3

Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΣ      3

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ             ΑΕ ΠΑΤΡΑ            3

ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ         ΑΕ ΠΑΤΡΑ            3

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ       ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ 3

ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ       ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ       3

ΚΡΙΜΠΑΣ             ΠΗΓΑΣΟΣ             3

ΜΑΝΤΑΣ              ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ       3

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ   3

ΠΡΕΜΤΟΣ            ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ       3

ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ       ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ        3

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΗΓΑΣΟΣ             2

Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ            2

Χ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ          ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ        2

ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ     ΕΘΝΙΚΟΣ             2

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ             2

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ     ΕΘΝΙΚΟΣ             2

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ            2

ΤΑΓΑΡΑΣ              ΙΚΑΡΟΣ 2

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ 2

ΚΑΡΙΤΣΑΣ            ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ       2

ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ     ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ 2

ΣΧΟΙΝΑΣ              ΑΡΟΗ    2

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ    ΑΕ ΠΑΤΡΑ            2

ΞΥΠΟΛΙΑΣ           ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ   2

ΦΡΑΝΤΖΗΣ         ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ   2

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ          ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ   2

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ             ΑΧΑΙΟΣ 2

ΓΚΕΒΟΡΥ              ΑΧΑΙΟΣ 2

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ             ΑΧΑΙΟΣ 2

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ               ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ       2

ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ        ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ       2

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ              ΔΙΑΣ      2

ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ      ΔΙΑΣ      2

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ       ΙΚΑΡΟΣ 1

ΤΣΑΜΗΣ               ΙΚΑΡΟΣ 1

ΜΟΥΖΟΣ              ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ       1

ΒΛΑΧΟΣ               ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ       1

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ        ΠΗΓΑΣΟΣ             1

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ        ΠΗΓΑΣΟΣ             1

ΝΑΣΗΣ  ΑΕ ΠΑΤΡΑ            1

ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ        ΑΕ ΠΑΤΡΑ            1

ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ             1

ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ             1

ΦΡΑΝΤΖΗΣ         ΕΘΝΙΚΟΣ             1

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ            1

ΓΕΩΡΓΙΟΥ             ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ            1

ΒΑΡΕΛΑΣ             ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ            1

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ   1

ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ         ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ   1

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ       ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ   1

ΚΩΣΤΙΚΑ              ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ   1

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ   1

ΧΟΥΣΕΛΑΣ           ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ   1

ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ      ΔΙΑΣ      1

Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΣ      1

ΜΑΛΤΕΖΟΣ         ΔΙΑΣ      1

ΜΑΛΤΕΖΟΣ         ΔΙΑΣ      1

ΒΛΑΧΟΣ               ΚΑΛΑΒΥΡΤΑ       1

ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ      ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ       1

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ    ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ       1

ΑΝΤΥΠΑΣ             ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ       1

Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ           ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ       1

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ             ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ       1

ΓΚΛΑΒΑΣ             ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ       1

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ             ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ        1

Δ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ       ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ        1

ΜΑΓΚΑΦΑΣ        ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ        1

ΒΡΥΝΙΑΣ              ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ        1

ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ    ΑΡΟΗ    1

ΚΟΥΚΙΔΗΣ           ΑΡΟΗ    1

ΓΕΡΑΡΔΗΣ           ΑΡΟΗ    1

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ       ΑΡΟΗ    1

ΚΟΓΙΟΣ ΑΡΟΗ    1

ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ   ΑΡΟΗ    1

ΜΟΥΤΣΑ              ΑΧΑΙΟΣ 1

Γ. ΛΑΖΑΝΑΣ        ΑΧΑΙΟΣ 1

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ              ΑΧΑΙΟΣ 1

ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ        ΑΧΑΙΟΣ 1

ΚΑΝΤΑΣ ΑΧΑΙΟΣ 1

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ       ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ        1

ΙΝΤΖΕΣ  ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ        1

ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ        1

ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ      ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ       1

ΜΠΑΝΙ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ       1

ΠΟΛΙΤΗΣ              ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ       1

ΘΩΜΑΣ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ       1

 

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