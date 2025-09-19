A’ Κατηγορία: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας, ποιο παιχνίδι ορίστηκε τη Δευτέρα

Ορίστηκε από την ΕΠΣ Αχαΐας το πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας.

Το αξιοσημείωτο είναι πως, όπως σας είχε ενημερώσει το pelop.gr, το παιχνίδι Νίκη Προαστείου – Αρης Πατρών ορίστηκε τη Δευτέρα 29/9 στις 19.00 και είναι κάτι που θα συνεχίσει να γίνεται λόγω έλλειψης διαιτητών.

Αναλυτικά:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9

Γηπ. Νιφορεΐκων, 17.00: Δόξα Νιφορεΐκων – Αστέρας Τσουκαλεΐκων

Γηπ. Κ. Ζάρρας, 17.00: Αχαιός – Αχαϊκή.

Γηπ. Ριόλου, 17.00: Πανμοβριακός – Ατρόμητος

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 17.00: Πήγασος – Αστέρας Μιντιλογλίου

Γηπ. Ροϊτίκων, 17.00: Διαγόρας – Δόξα Παραλίας

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9

Γηπ. Θύελλας, 17.00: Απόλλων Εγλυκάδας – Ηρακλής Πατρών

Γηπ. Αγυιάς, 17.00: Ζαβλάνι – Εθνικός Πατρών

Γηπ. Προσφυγικών, 19.00: Πάτραι – Αστέρας Τέμενης

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9

Γηπ. Αιγείρας, 17.00: Αιγείρα/Ακράτα – Κεραυνός

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/9

Γηπ. Προαστείου, 19.00: Νίκη Προαστείου – Αρης Πατρών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



