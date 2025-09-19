A’ Κατηγορία: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας, ποιο παιχνίδι ορίστηκε τη Δευτέρα

Ο ορισμός αγώνων της Δευτέρες είναι κάτι που θα καθιερωθεί από την ΕΠΣ Αχαΐας

A' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας, ποιο παιχνίδι ορίστηκε τη Δευτέρα
19 Σεπ. 2025 12:43
Pelop News

Ορίστηκε από την ΕΠΣ Αχαΐας το πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας.

Το αξιοσημείωτο είναι πως, όπως σας είχε ενημερώσει το pelop.gr, το παιχνίδι Νίκη Προαστείου – Αρης Πατρών ορίστηκε τη Δευτέρα 29/9 στις 19.00 και είναι κάτι που θα συνεχίσει να γίνεται λόγω έλλειψης διαιτητών.

Αναλυτικά:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9

Γηπ. Νιφορεΐκων, 17.00: Δόξα Νιφορεΐκων – Αστέρας Τσουκαλεΐκων

Γηπ. Κ. Ζάρρας, 17.00: Αχαιός – Αχαϊκή.

Γηπ. Ριόλου, 17.00: Πανμοβριακός – Ατρόμητος

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 17.00: Πήγασος – Αστέρας Μιντιλογλίου

Γηπ. Ροϊτίκων, 17.00: Διαγόρας – Δόξα Παραλίας

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9

Γηπ. Θύελλας, 17.00: Απόλλων Εγλυκάδας – Ηρακλής Πατρών

Γηπ. Αγυιάς, 17.00: Ζαβλάνι – Εθνικός Πατρών

Γηπ. Προσφυγικών, 19.00: Πάτραι – Αστέρας Τέμενης

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9

Γηπ. Αιγείρας, 17.00: Αιγείρα/Ακράτα – Κεραυνός

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/9

Γηπ. Προαστείου, 19.00: Νίκη Προαστείου – Αρης Πατρών.

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
18:28 Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ