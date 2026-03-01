Α. Παναγιωτόπουλος για Οδοντωτό: Κυβέρνηση και Περιφερειάρχης δεν μπορούν να είναι απλοί θεατές

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος βρέθηκε στο Διακοπτό την Παρασκευή στο συλλαλητήριο τοπικών φορέων και παραγόντων για τον Οδοντωτό. Και έστειλε το μήνυμά του:

«Με επανειλημμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις έχουμε αναδείξει την αναγκαιότητα της απρόσκοπτης λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων, έχοντας ενώσει την φωνή μας με αυτή των κατοίκων και των φορέων, παρόντες σε μια σειρά κινητοποιήσεων.

Για μια ακόμη φορά λοιπόν, στο πλευρό όλων όσοι πραγματικά αγωνιούν για τον ιστορικό Οδοντωτό, στη σύσκεψη στο Διακοπτό την Παρασκευή (προχθές), επικεντρώνοντας στην προστασία , αναβάθμιση και αποτροπή της υποβάθμισης του ιστορικού αυτού μέσου.

Η διαμορφωθείσα εικόνα εγκατάλειψης είναι το άμεσο αποτέλεσμα της κυβερνητικής αδράνειας, της έλλειψης συντονισμού και της συστηματικής αποφυγής ανάληψης ευθύνης από τους αρμόδιους φορείς.

Τα κατολισθητικά φαινόμενα δεν είναι ούτε πρωτόγνωρα ούτε απρόβλεπτα, καθώς οι επιστημονικοί και οι τεχνικοί φορείς είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως για την επιβάρυνση της γεωλογικής σταθερότητας της περιοχής.

Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν προχώρησε στα αναγκαία αντιδιαβρωτικά και προστατευτικά έργα, επιλέγοντας την τακτική των προσωρινών «μπαλωμάτων» χωρίς ουσιαστική μόνιμη λύση.

Κυβέρνηση και Περιφερειάρχης δεν μπορούν να συνεχίσουν να παρακολουθούν ως απλοί θεατές, όταν διακυβεύεται η ασφάλεια των πολιτών αλλά και το μέλλον και η αξιοπιστία μιας ιστορικής και αναπτυξιακής υποδομής διεθνούς κύρους με μεγάλη τουριστική ελκυστικότητα».

