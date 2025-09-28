Α. Παναγιωτόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ): Η διαρκής παρουσία και επικοινωνία με τους πολίτες παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

Eφοδος ενημέρωσης από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Αχαϊας στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας και στη λαϊκή αγορά το Σάββατο. Με επικεφαλής τον βουλευτή Αχαϊας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, που δήλωσε: «Η πολιτική δράση έχει ως βασικό συστατικό την αμεσότητα της επικοινωνίας με τους πολίτες και τα προβλήματα που τους απασχολούν.

Η συνεχής και ουσιαστική επαφή αποτελεί θεμέλιο εμπιστοσύνης και προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Παρά τα αυξημένα κοινοβουλευτικά καθήκοντα και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, η διαρκής παρουσία και επικοινωνία με τους πολίτες παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

Η σταθερή αυτή σχέση συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών με κοινωνικό πρόσημο και ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή.

Η πολιτική δεν μπορεί να λειτουργήσει σε απόσταση, οφείλει να είναι καθημερινά παρούσα, κοντά στους ανθρώπους, ακούγοντας και συνδιαμορφώνοντας λύσεις για το κοινό καλό».



