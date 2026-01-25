Α1 ΕΣΚΑ-Η: Ο Αστέρας Τέμενης νίκησε την Απολλωνιάδα

Ο β΄ γύρος του πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η ξεκίνησε με τον Αστέρα Τέμενης να επικρατεί επί της Απολλωνιάδας στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο του Αιγίου.

Α1 ΕΣΚΑ-Η: Ο Αστέρας Τέμενης νίκησε την Απολλωνιάδα Στιγμιότυπο από το αντίστοιχο παιχνίδι του α΄ γύρου στην Περιβόλα
25 Ιαν. 2026 22:20
Pelop News

Ο Αστέρας Τέμενης επικράτησε με σκορ 60-55 στο ντέρμπι με την Απολλωνιάδα στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο του Αιγίου στο ξεκίνημα του β΄ γύρου του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η. Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Αιγιάλειας είχε νικήσει τους «μερλανόλευκους» και στο αντίστοιχο παιχνίδι του α΄ γύρου στην Πάτρα με σκορ 68-66.

 

