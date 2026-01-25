Α1 ΕΣΚΑ-Η: Ο Αστέρας Τέμενης νίκησε την Απολλωνιάδα

Ο Αστέρας Τέμενης επικράτησε με σκορ 60-55 στο ντέρμπι με την Απολλωνιάδα στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο του Αιγίου στο ξεκίνημα του β΄ γύρου του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η. Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Αιγιάλειας είχε νικήσει τους «μερλανόλευκους» και στο αντίστοιχο παιχνίδι του α΄ γύρου στην Πάτρα με σκορ 68-66.

