Α1 ΕΣΚΑ-Η: Ο Αστέρας Τέμενης νίκησε την Απολλωνιάδα
Ο β΄ γύρος του πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η ξεκίνησε με τον Αστέρα Τέμενης να επικρατεί επί της Απολλωνιάδας στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο του Αιγίου.
Ο Αστέρας Τέμενης επικράτησε με σκορ 60-55 στο ντέρμπι με την Απολλωνιάδα στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο του Αιγίου στο ξεκίνημα του β΄ γύρου του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η. Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Αιγιάλειας είχε νικήσει τους «μερλανόλευκους» και στο αντίστοιχο παιχνίδι του α΄ γύρου στην Πάτρα με σκορ 68-66.
