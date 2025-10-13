Α1 ΕΣΚΑ-Η: Τι συνέβη στο ντέρμπι Ολυμπιάδα-ΕΑΠ της 2ης αγωνιστικής ΦΩΤΟ
Σημαντική νίκη για τους φιλοξενούμενους, ο Κεραυνός Αιγίου έκανε περίπατο, 85-61 την Ανδραβίδα
Η ΕΑΠ ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η επικρατώντας εκτός έδρας 84-77 της Ολυμπιάδας.
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Βουρνάς): Γιαννακόπουλος 10 (1), Τσαούσης, Σωτηρόπουλος 24 (3), Δενδής, Χριστοδουλόπουλος 2, Αδαμόπουλος 12 (1), Κορακιανίτης 13 (2), Διονυσόπουλος, Καρακάσης 3 (1), Παπαχρήστος 7 (1), Θ. Αθανασόπουλος 6.
ΕΑΠ (Φραγκισκάτος): Κάλλης 10 (2), Πατούχας, Ασημακόπουλος, Λεοντίου 16 (2), Διαμαντόπουλος 13, Γιαννόπουλος 12, Κωνσταντόπουλος 2, Δ. Φραγκισκάτος 11 (3), Μπαλάσκας 5 (1), Σούντρης 13 (2), Καμάτσος 2.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ανδραβίδα-Κεραυνός Αιγίου 61-85
Αραχωβίτικα/Ακταίο-Νέοι Γλαύκου 83-69
ΠΑΣ Ναύπακτος-Απολλωνιάδα 70-74
Αίολος- ΑΕ Ροϊτίκων 61-66
Ολυμπιάδα-ΕΑΠ 77-84
Αστέρας Τέμενης-Ηρακλής Πύργου
Διαγόρας-Δύμη 71-57
