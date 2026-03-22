Α2 ΕΣΚΑ-Η: Διπλό ο Κεφαλληνιακός, η ΑΓΕΖ νίκη με 20-0 ά.α.

Για την 2η αγωνιστική της Α2 ΕΣΚΑ-Η σήμερα σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: ΑΓΕΖ Ζακύνθου-Ακράτα 20-0 ά.α. και Αιγέας-Κεφαλληνιακός 59-85. Διαιτητές: Λιαρομάτης-Δημητρακόπουλος. Τα 10λεπτα: 12-23, 17-21, 21-21, 9-20.

ΑΙΓΕΑΣ (Κορδοπάτης): Βισβάρδης, Μαρίνος 10, Σκουρλής, Ράλλης 16(1), Σουπούλι 21(1), Γιαρικάνης 3(1), Κορδοπάτης 3, Αγραπιδάκης 6.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (Κωστίδης): Γ. Αντωνάτος 4, Βαγγελάτος 4, Βασιλάτος 4, Η. Αντωνάτος 7 (1), Λουκέρης 9 (1), Θεοδωράτος 10 (1), Γιατράς 9, Βουργίδης 8, Τρυφωνόπουλος 7, Καραπέτσας 7 (1), Παπαδάτος 8, Σαζακλίδης 8.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται αύριο με το εξής παιχνίδι: Κλειστό γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας, 20.00: Σκαγιοπούλειο-Ηλιδα (Ελ Ανύ-Μπολάνο).

