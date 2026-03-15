Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για ΑΓΕΖ και Κεφαλληνιακό

Για την 21η αγωνιστική της Α2 ΕΣΚΑ-Η σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Φοίνικας Αγυιάς-ΑΓΕ Ζακύνθου 50-59 (τα 10λεπτα: 12-14, 25-25, 37-49, 50-59, Δημησιάνος 12π., 1τρ., Θεοδωρίτσης 12π., 2τρ.) και Κεφαλληνιακός-Σείριος 94-92. Διαιτητές: Μπολάνο-Δημητρόπουλος. Τα 10λεπτα: 26-10, 23-12, 22-7, 23-13.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (Κωστίδης): Γ. Αντωνάτος 7 (1), Βαγγελάτος, Βουργίδης 9, Η. Αντωνάτος 8 (2), Λουκέρης 26 (3), Θεοδωράτος 5 (1), Γιατράς 4, Κωνσταντάκος 3 (1), Τρυφωνόπουλος 10, Καραπέτσας 16 (2), Παπαδάτος 6, Σαζακλίδης.

ΣΕΙΡΙΟΣ (Σταματόπουλος): Μελιγδής 4, Γασπαράτος 6, Παπαδόπουλος 4, Μιχαλάκος 9, Γκαντολούδης 10 (1), Στυλιδιώτης 5, Τσίρος 4.

