Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για ΑΓΕΖ και Κεφαλληνιακό

Με δυο παιχνίδια για την 21η αγωνιστική και νίκες των νησιωτών συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα της Α2 ΕΣΚΑ-Η.

Ο φωτεινός πίνακας μετά το τέλος του αγώνα Κεφαλληνιακός-Σείριος για την Α2 ΕΣΚΑ-Η
15 Μαρ. 2026 20:48
Pelop News

Για την 21η αγωνιστική της Α2 ΕΣΚΑ-Η σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Φοίνικας Αγυιάς-ΑΓΕ Ζακύνθου 50-59 (τα 10λεπτα: 12-14, 25-25, 37-49, 50-59, Δημησιάνος 12π., 1τρ., Θεοδωρίτσης 12π., 2τρ.) και Κεφαλληνιακός-Σείριος 94-92. Διαιτητές: Μπολάνο-Δημητρόπουλος. Τα 10λεπτα: 26-10, 23-12, 22-7, 23-13.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (Κωστίδης): Γ. Αντωνάτος 7 (1), Βαγγελάτος, Βουργίδης 9, Η. Αντωνάτος 8 (2), Λουκέρης 26 (3), Θεοδωράτος 5 (1), Γιατράς 4, Κωνσταντάκος 3 (1), Τρυφωνόπουλος 10, Καραπέτσας 16 (2), Παπαδάτος 6, Σαζακλίδης.
ΣΕΙΡΙΟΣ (Σταματόπουλος): Μελιγδής 4, Γασπαράτος 6, Παπαδόπουλος 4, Μιχαλάκος 9, Γκαντολούδης 10 (1), Στυλιδιώτης 5, Τσίρος 4.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:04 ΕΣΠΕΠ: Επιτροπή Παλαιμάχων και κάλεσμα για τουρνουά
21:55 Ιράν: Επικοινωνία του Μακρόν με τον Πεζεσκιάν
21:49 Δεν κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση οι Νεανίδες του Απόλλωνα
21:39 Παλέρμο: Πολιτισμός και φυσική ομορφιά
21:30 F1: Τέλος και επίσημα τα Gran Pri σε Μπαχρέιν και Σ. Αραβία
21:23 Κένυα: 66 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες
21:16 Γιατί νίκησε ο Προμηθέας 2014; Ο πιο γρήγορος δεν κερδίζει μόνο στον στίβο!
21:12 Ανοίγει το μεθοριακό πέρασμα στη Ράφα
21:05 ΕΝΦΙΑ: Ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών, ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50%
20:54 «Αιγιάλεια Μαζί για το Αύριο» για τον οδοντωτό: «Δυστυχώς επιλέχτηκε ο δρόμος των μηνύσεων»
20:48 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για ΑΓΕΖ και Κεφαλληνιακό
20:44 Γιάννης Ντάγιος για Προμηθέα 2014: «Το γήπεδο γεμίζει με κόσμο για να δει ωραίο μπάσκετ»
20:37 Νικολακόπουλος: «Ο νέος Οδικός Άξονας Πάτρα-Πύργου, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης»
20:28 Η Αχαγιά ΄82 ήττα στο Κορωπί, παράπονα Γκοργκόλη και… τώρα «τελικός»
20:24 Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Λεβαδειακό και πήρε νέο τρίποντο
20:14 Δείτε γιατί… κρύφτηκαν οι δημοσιογράφοι στο γήπεδο της Τούμπας
20:05 Ιράν: Πάνω από 3.000 νεκροί από τις επιθέσεις Ισραήλ-ΗΠΑ, σοκάρουν τα στοιχεία
19:55 Ιράκ: Νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης
19:45 Εύκολη πρόκριση για τους Μίνι Παίδες του ΝΟΠ
19:35 Πρόσωπα της Χρονιάς – Αλεξάνδρα Χαραλαμποπούλου: Και την καρδιά μου να μου ζητούσαν, θα τα ’δινα όλα
