Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για Κεφαλληνιακό και Ιλιδα – Φωτογραφίες

Με την άνετη εκτός έδρας νίκη του Κεφαλληνιακού επί του Προφήτη Ηλία στο κλειστό γυμναστήριο των Ροϊτίκων με σκορ 85-58, άνοιξε σήμερα η «αυλαία» στην 12η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α2 ΕΣΚΑ-Η. Τα 10λεπτα: 14-10, 25-32 (ημ.), 46-60, 58-85.

Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, η Ιλιδα επικράτησε στη Ζάκυνθο επί της εκεί ΑΓΕΖ με 69-61. Τα 10λεπτα: 23-8, 32-32 (ημ.), 50-52, 61-69.

Οπως ανακοίνωσε η ΕΣΚΑ-Η, τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά τις γιορτές, συγκεκριμένα στις 7 Ιανουαρίου.

